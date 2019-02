Georgsmarienhütte. „Unternehmen laden Schüler und Eltern ein“: Auch im dritten Durchlauf starteten vier mit Schülern vollbesetzte Busse als „Berufswahl-Shuttle“ vom Parkplatz am Rathaus auf eine Rundtour zu insgesamt 14 Betrieben in der Stadt, die Ausbildungsplätze anbieten.

Möglich wurde die großangelegte Aktion dank guter Zusammenarbeit von städtischer Wirtschaftsförderung, der Agentur für Arbeit und den Stadtwerken Georgsmarienhütte mit den Schulen und den teilnehmenden Betrieben: Awigo, DMK Group - Deutsches Milchkontor, Farmingtons Automotive, Haus St. Josef - Caritas Pflegezentrum, Kadant Paal Group, Klinik am Kasinopark, MBN Bau, OSMO Anlagenbau, Pötter-Klima, Salzgitter Automotive, Stadtwerke Georgsmarienhütte, Volksbank GMHütte-Hagen-Bissendorf eG (GHB), Wendt Maschinenbau und Wiemann - Oeseder Möbelindustrie.

Atmosphäre schnuppern und Kontakte knüpfen

Es ging vorrangig um gegenseitiges Kennenlernen: Ganz unverbindlich erhielten die Interessenten Einblick in die Produktionspalette oder das Dienstleistungsangebot der Firmen. Nebenbei konnte gleich ein wenig „Atmosphäre“ geschnuppert oder Kontakt zu den Personalverantwortlichen geknüpft werden.

Florian Weßling von der Wirtschaftsförderung berichtete, dass man auf eine Voranmeldung verzichtet habe, um Interessenten auch spontan eine Teilnahme zu ermöglichen: „Wir wollen das Angebot so niedrigschwellig wie möglich halten; jeder kann kommen, ohne gleich Verpflichtungen einzugehen.“ Die Teilnahme war kostenlos und äußerst komfortabel: Dank eines ausgeklügelten Fahrplans wurden zehn für diese Aktion improvisierte Haltestellen in der Nähe der mitmachenden Firmen im viertelstündlichen Shuttle-Takt bedient, so dass jeder Teilnehmer nach kurzer Zeit zum nächsten oder übernächsten Betrieb weiterfahren konnte.

Kost- und Arbeitsproben

So vielfältig wie die Berufswelt, so unterschiedlich präsentierten sich die gut vorbereiteten Firmen. Auszubildende, Ausbildungsleiter oder Personalreferenten luden die Gäste zu Betriebsbesichtigungen, Gesprächen an Thementischen oder Modellen und gelegentlich sogar zu kleinen Kost- oder Arbeitsproben ein. Fragen nach Ausbildungsinhalten, Fortbildungs- und Verdienstmöglichkeiten, seltener auch nach dem Anteil von Frauen, gewerkschaftlicher Organisation und Nachtarbeit bestimmten die Gespräche.

Viele Schüler steuerten ihre Stationen gezielt an. Großen Zulauf verzeichnete zum Beispiel die erstmals teilnehmende Salzgitter Automotive Engineering, in der Personalreferentin Sylvia Wieczorek und Azubi Tom Schmutter die Gäste begrüßten. Unter den Produktionsgeräuschen der raumhohen Zerspanungsmaschinen und dem Geruch von Metall und Spänen ging es hier, wie in allen Betrieben, um die Vereinbarung von Praktika, wurde nach Bewerbungsfristen und freien Plätzen gefragt. „Wir stellen noch für 2019 Auszubildende als Werkzeug- und Konstruktionsmechaniker sowie Industriekaufleute ein“, wies Wieczorek auf Chancen hin.

Betriebe suchen Azubis und Fachkräfte

Diese Tendenz zeigte sich auch in den anderen teilnehmenden Betrieben: Die Volksbank sucht Bankkaufleute, die Stadtwerke wollen noch in diesem Jahr eine Fachkraft für Abwassertechnik ausbilden und im Haus St. Josef freut man sich über engagierte Fachkräfte für Altenpflege. „Dieser Beruf lebt von seiner Vielfältigkeit: Neben dem Kontakt zu Menschen, ihrer Pflege und medizinischen Versorgung prägen auch Tätigkeiten am Computer und anderen technischen Geräten das Berufsbild“, erläuterte Pflegedienstleiterin Marianne Witte.