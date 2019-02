Georgsmarienhütte Die Anmeldezahlen der GMHütter Kindergarten- und Krippenkinder für das Kita-Jahr 2019/20 liegen vor. Die Stadt kann in beiden Fällen die Rechtsansprüche wohl abdecken. Aber es gibt Ärger bei der Oeseder „Freunde“-Kita Auf der Nathe: Dort wohnende Familien kritisieren, dass sie beim Grunderwerb die Grundstücks- und Erschließungskosten der Einrichtung mitfinanziert haben, aber ihr Nachwuchs dort keinen Betreuungsplatz findet.

Das zentrumsnahe Baugebiet an der Wellendorfer Straße hat vor vier Jahren seinen Grundstückspreis gehabt: Rund 190 Euro pro Quadratmeter mussten Eigenheimbesitzer zahlen, da der Rat zuvor mit breiter Mehrheit bei Gegenstimmen der Grünen beschlossen hatte, einen Kaufpreis zugrunde zu legen, der in der Kalkulation auch den Anteil der Grundstücks- und Erschließungskosten für die neue Kita enthielt. Deshalb stellen einige Familien mit kleinen Kindern jetzt die „moralische Frage“, ob die Stadt nicht gewissermaßen in der Pflicht sei, sie bei der Vergabe der Betreuungsplätze der „Freude“-Kita bevorzugt zu behandeln.

Mutter: 30 Euro mehr gezahlt

Nach Angaben einer Mutter, die am Donnerstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule, Soziales, Jugend und Sport ihrem Frust Luft machte, sehen sich aktuell „sechs bis sieben“ junge Familien im Baugebiet mit der Situation konfrontiert, dass sie an eine andere Einrichtung verwiesen werden oder auch zum Teil gar keinen Krippenplatz bekommen könnten. Die Frau: „Nicht jeder hat ein Auto, um das Kind zu einem weiter entfernt liegenden Kita-Standort zu bringen, wo es einen freien Platz gibt.“

Grund ihrer Kritik an der Stadt: Die rund 30 Euro pro Quadratmeter, die beim „Auf der Nathe“-Grunderwerb mehr zu zahlen gewesen seien, da die Stadt die Grundstückskosten für den Kita-Bereich inklusive Erschließung umgelegt habe. Dieser Betrag sei von der als Vermarkter tätigen Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) auf alle anderen Käufer verteilt worden.

„Wir reden hier über eine Summe, die einen Mittelklassewagen oder die Kosten für den Bau einer Garage beziehungsweise eines Kellers ausmacht“, hat die Betroffene die finanziellen Dimensionen der Mehrbelastung deutlich gemacht, für die es aber „kein Entgegenkommen“ gebe. Auch die Kriterien für die Vergabe der Kita-Plätze sind aus ihrer Sicht „nicht transparent“, sondern je nach Träger der Einrichtung noch einmal unterschiedlich.

Bürgermeister Ansgar Pohlmann und Fachbereichsleiterin Cordula Happe wiesen in der Fachausschuss-Sitzung die Kritik der Anlieger zurück. Für Krippen und Kindergärten gelte, dass sie nicht in der Trägerschaft der Stadt seien und folglich die Einrichtungen auch das Aufnahmeverfahren zu jedem Kindergartenjahr in eigener Verantwortung durchführen.

„Es ist richtig, dass die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden sowie die in Holzhausen tätige Awo jeweils eigene und somit nicht einheitliche Kriterien haben. Aber die Auswahlgründe sind transparent“, so Happe. Es gebe auch bei den Kitas in evangelischer Trägerschaft, zu denen auch die „Freunde“-Einrichtung zählt, keine vorgegebenen Einzugsbereiche.

In einem Flächenlandkreis wie dem Landkreis Osnabrück gelte einheitlich eine Entfernung von bis zu sieben Kilometern vom Ort der Wohnung bis zur Betreuungseinrichtung als ortsnahes Angebot und somit zumutbar, führte sie weiter aus. Diese Vorgabe werde in GMHütte eingehalten. Happe: „Es gibt aber keinen Anspruch der Eltern, dass ihr Nachwuchs in einer bestimmten Kita einen Platz bekommt beziehungsweise eine Bevorzugung erfährt“. Sie wies weiterhin darauf hin, dass ein Rechtsanspruch auf einen Kindergarten-Platz erst ab dem dritten Lebensjahr bestehe und Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres einen Anspruch auf Betreuung in einer Tagespflege oder einer Krippe haben. Diese Kriterien erfüllten zum Stichtag 1. August aber noch nicht alle angemeldeten Kinder aus dem Baugebiet.

Pohlmann: Alles rechtlich zulässig

Bürgermeister Ansgar Pohlmann korrigierte den Eindruck, die Stadt habe beim Grundstückspreis nicht korrekt gehandelt: „Bei allem Verständnis für ihre Situation. Die Veräußerung ist nach einem vom Rat beschlossenen Preis und unter Anwendung der zulässigen Vorgaben erfolgt.“ Die Lösung sei rechtlich zulässig. Die Stadt werde dies zeitnah auch schriftlich darlegen.

Ob es für die „Auf der Nathe“-Familien am Ende möglicherweise doch noch mit einem Krippen- oder Kindergartenplatz klappt, entscheidet sich Mitte März, wenn das Aufnahmeverfahren abgeschlossen ist. Dann liegen die endgültigen Zahlen zu den noch freien Betreuungsangeboten sowie den erteilten Absagen vor.