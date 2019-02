Georgsmarienhütte. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat bei einer Tour durch die Osnabrücker Region auch Stopps bei zwei Firmen in GMHütte eingelegt.

Kennenlernen konnte Weil mit Osmo-Anlagenbau jene Firma, die im neuen Landtagsgebäude die gesamte Elektro- und Datentechnik eingebaut hat. Einen Ausschnitt des parlamentarischen Lichtsystems zeigte Konstruktionsleiter Thomas Wystub anhand eines überdimensionalen Plans.





Überwachungstechnik für bayerische Tunnel

Unterwegs ist die Firma mit Stammsitz im Stadtteil Harderberg zudem in Sachen Leittechnik. Über den Stand eines aktuellen Projektes zur Überwachung von Tunneln in Bayern informierte Gerrit Tometzek. Der Software-Ingenieur schilderte Weil, wie man etwa derzeit mit der Technischen Universität München eine erleichterte Bedienung für die Mitarbeiter (Operatoren) entwickelt. „Sie arbeiten in Schichten an sieben Tagen in der Woche, und da geht es auch um Ergonomie und die Farbgestaltung der Oberflächen“, erklärte Tometzek.

Deutlich wurde: Niedersachsen ist von einer einheitlichen Überwachung von Tunneln weit entfernt. Jeder Tunnelbetreiber setze bislang auf eigene Softwarelösungen, so Tometzek.

Bundesweite Autobahngesellschaft?

Ministerpräsident Weil mutmaßte, dass es für Osmo interessant werden dürfte, wenn mittelfristig eine bundeseinheitliche Autobahngesellschaft an den Start komme. Die Verwaltung bleibe wohl in den Niederlassungen, aber vermutlich setze man dann auf ein einheitliches System, meinte Tometzek.

Der Ministerpräsident erkundigte sich beim Gang durch die Stockwerke und Flure nach der Anzahl der Mitarbeiter. „Wir haben derzeit 275 Beschäftigte, von denen ein Drittel auf den Baustellen vor Ort ist“, antwortete Hauptgeschäftsführer Klaus Eismann.

Anzeige Anzeige

Fachkräftemangel

Hauptsorge derzeit ist der Mangel an Fachkräften, übermittelte er dem Ministerpräsidenten beim anschließenden Kaffee. „Das Thema Fachkräftesicherung ist ein Top-Thema und wird es auch strukturell bleiben, da wir deutlich weniger junge Leute haben“, antwortete Weil. Einig war er sich mit den Osmo-Verantwortlichen, dem Trend zur sogenannten Über-Akademisierung entgegen zu wirken. Ein Schritt sei die Einführung der Berufsorientierung in den Gymnasien.

Nächster Stopp, nur rund zwei Kilometer weiter: Mit JW Verpackungen lernte der Ministerpräsident einen Betrieb kennen, der erst seit Kurzem seinen Standort in Harderberg hat. An der Osterheide habe es keine Erweiterungsmöglichkeit mehr gegeben, sagte Firmengründer Horst Jakob.





Maschinenfertigung im Manufakturmaßstab

Der gut 30 Jahre alte Betrieb fertigt Maschinen, die etwa von der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie gebraucht werden, um Produkte zu verpacken. Beim Bau der Maschinen könne man sich flexibel auf Kundenwünsche ausrichten, erklärte Horst Jakob beim Rundgang. „Wie viele Maschinen stellen Sie her?“, wollte Stephan Weil wissen. Das komme auf deren Größe an. „An kleinen Maschinen bis zu 15 im Jahr, von Großen, die ganze Produktlinien fahren können, bis zu fünf im Jahr“, antwortete der Firmensenior.

Das Produzieren im Manufakturmaßstab hat gegenüber großen Maschinenbauern derselben Branche weitere Vorteile, wie sich aus einer Frage Weils nach der Konkurrenz ergab. „Wenn es eine Anfrage gibt, können wir nach drei Tagen das komplette Angebot rausschicken.“ Und eigentlich konkurriere man nicht mit den Branchenriesen, die sich auf die Serienproduktion verlegt hätten, meinte Jakob.

Kritisch sei es kurz zur Zeit der Finanzkrise gewesen, als die Banken weniger Geld zur Verfügung stellten. „Da hatten wir halbfertige Maschinen stehen, da die Kunden keine weiteren Kredite mehr bekamen. Zum ersten Mal mussten wir deshalb damals Kurzarbeit anmelden“, erzählte der Firmengründer.

Britische Kunden sorgt Brexit

60 Prozent seiner Maschinen exportiert JW Verpackungen. Auch wenn momentan hinsichtlich des Brexits auf hohem Niveau geklagt werde, konnte Horst Jakob dem Ministerpräsidenten von Sorgen britischer Kunden berichten, welche die Auswirkungen möglicher Zollbeschränkungen befürchten.