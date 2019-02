Georgsmarienhütte. Aus ihrem neuesten Roman „Das Gutshaus – Stürmische Zeiten“ hat die Bestseller-Autorin Anne Jacobs am Donnerstagabend vor großem Publikum in der Buchhandlung Sedlmair in Georgsmarienhütte gelesen. Jacobs gab auch interessante Einblicke ins nicht einfache Leben als Autorin.

Nach ihrer Trilogie um „Die Tuchvilla“ versucht Anne Jacobs nun mit einer neuen historischen Familien-Saga an ihren Erfolg anzuknüpfen. Mit "Das Gutshaus" rückt sie ein Stück weiter gen Gegenwart, erzählt die Geschichte der adligen Gutsherren-Familie von Dranitz, die in den Wirren des Zweiten Weltkriegs zahlreiche Schicksalsschläge erlebt und 1945 ihren Sitz in Mecklenburg-Vorpommern an die russischen Besatzer verliert.

Blick in die Wendezeit

Zwei Erzählstränge ziehen sich durch den Roman, und so begleitet der Leser die Hauptprotagonistin Baronesse Franziska auch in die Zeit der „Wende“. Franziska ist inzwischen 70 Jahre alt und rüstige Oma. Nachdem 1990 die innerdeutschen Grenzen wieder offen sind, sucht sie ihre alte Heimat auf, um das Familienerbe wieder aufzubauen. Dabei bekommt sie Unterstützung von Enkelin Jenny, die nach einem persönlichen Rückschlag eine Auszeit braucht und ihre Großmutter besucht. Das ungleiche Oma-Enkelin-Gespann steht nicht nur vor dem Problem des maroden Zustands des Guts, sondern bekommt auch „Gegenwind“ von den inzwischen dort lebenden Menschen.

„Sechs Monate habe ich nun an dem zweiten Roman der geplanten Gutshaus-Trilogie geschrieben“, berichtete Anne Jacobs ihren Zuhörern in der Buchhandlung. „Derzeit ist der dritte Teil in der Mache und Ende dieses Jahres werde ich einen vierten Teil der Tuchvilla verfassen“.

Treffen mit der alten Liebe

Die Autorin weckte Vorfreude und öffnete dann den Buchdeckel des aktuellen Teils der Gutshaus-Serie, in dem Franziska ihre alte Liebe Walter Iversen wieder trifft. Doch auch dieses Mal soll es für die Leser spannend bleiben und so entspinnen sich nicht nur rosige Szenen, sondern auch Familienstreitereien und neue Schwierigkeiten.





Genau wie in ihren Romanen, geht es auch im wahren Leben einer Autorin nicht ausschließlich romantisch zu. Wolle man als Autorin Geld verdienen, könne man nicht einfach nur seinen Eingebungen folgen und die Schreibfeder schwingen, verdeutlichte Anne Jacobs. Sie berichtete von strengen Vorgaben der Lektoren und ihren Anfängen, geprägt durch die rege Produktion von Groschenroman-Heftchen. „Tatsächlich einen Bestseller zu landen – dazu gehört neben der Qualifikation auch eine große Menge Glück“, sagte Anne Jacobs.

Einblick ins Privatleben

Die gebürtige Hannoveranerin, die heute mit ihrer erwachsenen Tochter und zwei Hunden in einer, wie sie sagt „Vierer-WG“ im Taunus lebt, vertieft sich leidenschaftlich gerne in den Kosmos ihrer Erzählungen. „Habe ich einen Roman fertig gestellt, fühle ich sowohl Erleichterung, als auch Trauer. Alle diese Personen, mit denen ich mich monatelang beschäftigt habe und die mir sehr vertraut geworden sind, sind dann auf einmal weg. Aber nach dem Buch ist vor dem Buch“.

Und nach der Lesung ist vor der Lesung: Am Donnerstag, 21. März, um 19:30 Uhr steht Journalist und Sport-Moderator Ulli Potofski am Lesepult bei Sedlmair. Nach Kinder- und Fußballbüchern widmete er sich nun einem ganz anderen Genre: „Verliebt in eine Leiche“ ist sein erster Kriminalroman, der aber nicht nur gruseln, sondern auch zum Lachen bringen soll. „Wir freuen uns auf eine mal etwas andere Lesung mit Musik, Bildern und viel Esprit“, kündigt Sandro Gehlhaar von der Geschäftsführung Sedlmair an. Eintritt: 10 Euro.