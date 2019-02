Georgsmarienhütte. Erst ins Kino, dann mehrsprachigen Sketchen lauschen, bevor man eine Schlange streichelt: Das alles und noch viel mehr konnten Kinder und ihre Eltern am Mittwoch im Gymnasium Oesede erleben.

Rund 150 Schüler werden ab Sommer von der Grundschule auf das Gymnasium Oesede wechseln. Nun konnten sie sich zusammen mit ihren Eltern ihre zukünftige Schule ganz genau ansehen, denn die Gymnasiasten hatten zusammen mit Schulleiter Thomas Rohm und seinem Kollegium die Türen weit geöffnet.

Fünftklässler helfen beim Navigieren

Gleich spürte man, wie lebendig es dort zugeht und wie stolz die Gymnasiasten auf ihre Schule sind. Vor allem die Fünftklässler, die als Navigationshelfer agierten, zeigten begeistert, was das Gymnasium zu bieten hat. Da wurde in den Räumen der Naturwissenschaften experimentiert, die Mathematiker zeigten, dass das Fach alles andere als langweilig ist und sogar die Lateiner konnten mit viel Humor und einer Deutsch-Lateinischen Spielshow im Stil von "Dalli Dalli" punkten.





Gerade die Vielfalt sei die Stärke des "größten Gymnasiums im Landkreis Osnabrück", wie Schulleiter Rohm betonte. Dieser weiß, dass man mit einem solchen Aktionstag vor allem auch Schwellenängste abbauen kann. Rund 1200 Schüler besuchen das Gymnasium und jeder einzelne soll so gut wie möglich mit seinen Stärken gefördert werden. Anders als in Fachgymnasien sei es daher wichtig, so Rohm, dass nicht nur einzelne Schwerpunkte besonders unterstützt werden. "Ich bezeichne daher auch ungern die Fächer als Haupt- und Nebenfächer", erklärt der Schulleiter. "Wir sind in allen Bereichen stark, sowohl in den Naturwissenschaften und Mathe, wie auch in den Sprachen und im musischen Bereich."

Riesenspinne auf der Hand

Letzteres zeigte dann auch der neue Eltern-Lehrer-Chor unter der Leitung von Nina Witte, der an diesem Nachmittag seinen ersten öffentlichen Auftritt bravourös meisterte, begleitet von der Schülerband. So überzeugten dann auch die zahlreichen AG-Angebote. Die interessantesten Arbeitsgemeinschaften stellten die Schüler mit selbst gedrehten Filmen im Kino vor. Besonderer Andrang herrschte auch im Vivarium, das man schon von Weitem angesichts mancher "Iiiih"-Rufe orten konnte. Denn die Schüler wanderten mit Stabheuschrecke, haariger Riesenspinne und Kornnatter durch den Raum. Auf die Hand nehmen war ausdrücklich erlaubt, auch wenn sich nicht jeder traute.

Organisiert hatte den Nachmittag Barbara Heimann, die begeistert darüber war, wie kreativ und engagiert alle dazu beitrugen, dass sich das Gymnasium Oesede von allen Seiten sehen lassen konnte. "Ein solcher Schnuppertag ist wichtig für die zukünftigen Schüler und die Eltern, um zu erfahren, welche Möglichkeiten die Schule ihnen bieten kann", erklärt Heimann. Neben dem Hineinschnuppern in die verschiedenen Fachbereiche gehörte daher auch allgemeine Information zum Konzept. Hier erfuhren die Eltern Wissenswertes zum Musikzweig, zum bilingualen Zweig, zur Sprachenvielfalt und zum Ganztagsangebot der Schule. Nicht nur theoretisch in Broschürenform, sondern direkt aus erster Hand von anderen Eltern und Schülern.

Phänomene im Chemie-Labor

Nach einem turbulenten Schnuppernachmittag glaubte man dem Schulleiter: "Ich gehe gerne jeden Tag hierher. Ich mag die Lebendigkeit und die gute Stimmung." Da kann man anscheinend auch den Lernstress viel besser verkraften, denn gestresst wirkten nicht einmal die Abiturienten im Chemielabor, die trotz der bevorstehenden Prüfungen noch mit viel Spaß dem Nachwuchs faszinierende Phänomene live zeigten.