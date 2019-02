Erdarbeiten zum Bau von LED-Leuchten an der Glückaufstraße, Höhe Ostermanns Esch, bringen den Verkehr ins Stocken. Foto: Jörn Martens

Georgsmarienhütte. Seit einigen Tagen wird am westlichen Ortseingang von Kloster Oesede gebaut. Für Autofahrer bedeutet das ein temporäres Nadelöhr auf der Glückaufstraße. Derzeit stehen sie an einer Baustellenampel in Höhe des Baugebiets Ostermanns Esch.