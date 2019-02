Georgsmarienhütte. Im Strafprozess um einen toten Säugling aus GMHütte hat die Sachverständige zu kritischen Fragen von Gericht und Verteidigung Stellung bezogen.

Eines erscheint nach zweieinhalb Monaten Prozessdauer klar: Die Symptomatik des Georgsmarienhütter Säuglings, der im Oktober 2017 verstarb, ist typisch für ein Schütteltrauma-Syndrom. Doch gibt es für die Symptome möglicherweise auch andere Erklärungen?



Zehn Rippen gebrochen?

Neben den zum Todeszeitpunkt frischen Verletzungen wie Blutungen im Hirn und in der Netzhaut spricht für eine Misshandlung vor allem ein Befund: zehn mutmaßlich gebrochene Rippen. Die Verletzung sei dem Kind grob geschätzt zwei Wochen vor seinem Tod beigebracht worden, sagte ein Bremer Röntgenarzt. „Und fast alle Brüche liegen hinten, das ist typisch für eine Kindesmisshandlung.“

Dass die auf dem Röntgenbild zu sehenden Auftreibungen wirklich die Spuren von Knochenbrüchen sind, hatte bereits der Pathologe Hans-Heinrich Kreipe bezweifelt. Nun zeigte sich auch der Vorsitzende Richter kritisch: „Wenn ein Kind praktisch alle Rippen gebrochen hat, ist es mit dem gesunden Menschenverstand schwer vorstellbar, dass das nicht auffällt.“ Zumal die Mutter des Kindes bei ihrer Zeugenaussage einen sehr fürsorglichen Eindruck gemacht habe.

Möglichkeit einer Sepsis?

Die Sachverständige Dr. Vanessa Preuss verwies darauf, dass es zwar immer mal wieder Fälle gebe, in denen Kleinkinder trotz Knochenbrüchen nicht auffällig seien. Gleichwohl sei es im vorliegenden Fall auch medizinisch schwer vorstellbar, dass sich ein Säugling bei so vielen Knochenbrüchen unauffällig verhalte.

Im Anschluss befragte der Verteidiger die Forensikerin Preuss zu ihrem Gutachten, das sie in der vorangegangen Sitzung vorgestellt hatte. Eine der zentralen Fragen: Könnte der Säugling nicht auch an den Folgen einer Sepsis, gemeinhin als Blutvergiftung bezeichnet, gestorben sein? Die Gutachter Preuss und Kreipe hatten diese Möglichkeit selbst genannt, sie aber als nicht zutreffend bezeichnet – und zwar mit Verweis auf den unauffälligen Entzündungsparameter CRP.

Bauchfellentzündung oder nicht?

„Auf eine Sepsis gab es schon in der Obduktion keine Hinweise. Bei einer Sepsis würde man da eine Darmentzündung finden, man würde eine Bauchfellentzündung finden“, lautete jetzt die Antwort der Gutachterin. Doch genau das, eine akute Darmentzündung und eine akute Bauchfellentzündung, waren in Obduktion und histologischer Untersuchung festgestellt worden.

Pathologe Kreipe hatte in seinem Vortrag vor dem Landgericht beide Diagnosen genannt und die Bauchfellentzündung mit diesen Worten kommentiert: „So eine Infektion ist für den Säugling lebensgefährlich!“ Im Gutachten von Forensikerin Preuss tauchte die Bauchfellentzündung dann nicht mehr auf. Anders die Darmentzündung: „floride (akute, Anm. d. Red.) eitrige Colitis“ heißt es im Handout ihrer Präsentation über die Erkrankung, die sie bei der Obduktion nicht vorgefunden haben wollte.

Fieber bei Sepsis?

Nachdem der Verteidiger die Darmentzündung explizit benannt hatte, bezog Preuss sie in ihre Ausführungen plötzlich ein, schilderte sie aber als „nicht besonders stark“, ein Widerspruch zur Schilderung des Pathologen Kreipe. Zum Entzündungsparameter CRP äußerte sich Preuss schließlich so: „Wenn eine Sepsis vorliegt, ist der CRP-Wert erhöht, da bin ich mir sehr sicher.“ Weil der Säugling außerdem kein Fieber gehabt habe, könne man eine Sepsis ausschließen.

Dem widerspricht Prof. Frank Brunkhorst im Gespräch mit unserer Redaktion: „Im frühen Stadium einer Sepsis ist der CRP ganz normal, er steigt erst nach 24 bis 36 Stunden.“ Laut Brunkhorst, einem der renommiertesten Sepsis-Experten in Deutschland, schließt auch fehlendes Fieber eine Sepsis keineswegs aus; gerade bei schweren Verläufen hätten die Kinder eher Untertemperatur. Brunkhorsts Einschätzung zum Fall: "Eine unbehandelte Bauchfellentzündung führt bei Kindern in diesem Alter innerhalb weniger Stunden zum Tod. Aus meiner Sicht ist völlig klar, dass dieses Kind an einer Sepsis gestorben ist."

Der Prozess gegen den 25-jährigen Angeklagten wird am 25. Februar fortgesetzt. Der neu hinzugezogene Forensiker und Pathologe Prof. Reinhard Dettmeyer soll dann sein Gutachten vortragen.