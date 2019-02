Georgsmarienhütte. Die Bauarbeiten für die Erweiterung des Edeka in GMHütte-Oesede haben jetzt begonnen.

Der Edeka soll vom Supermarkt zum E-Center umgebaut werden. Im Zuge dessen wird mehr Platz benötigt. Neben rund 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche gehört zum Portfolio des neuen "Erlebnismarktes" auch ein einstöckiges Parkhaus, das nach derzeitigen Plänen über die Straße Alte Seilerei angefahren werden soll.

Bäume und Spielgerät mussten weichen

Dafür mussten jetzt einige Bäume und ein in die Jahre gekommenes Holzspielgerät samt Rutschen in der benachbarten Kita St. Marien weichen. Verstecken geht also nicht mehr so gut, dafür erhalten die Kindergartenkinder jetzt Anschauungsunterricht in Sachen Baugewerbe. Unter anderem haben sie bisher mit angesehen, wie große Teile des äußerlich intakten Zauns um das Kitagelände unter einer großen Masse Erde begraben wurden.









Die Kinder können trotz Baustelle sicher spielen, heißt es vonseiten des katholischen Kirchenvorstands St. Peter und Paul Georgsmarienhütte. Dafür stimmen sich die katholische Gemeinde und der Bauherr regelmäßig ab. „Das funktioniert alles reibungslos“, so Herbert Weber vom Kirchenvorstand. Natürlich müsse man immer Obacht geben, aber es würden alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Kleine Schritte zum Umbau

Ein Termin für die Neueröffnung des dann größeren E-Centers stehe noch nicht fest, so Guido Gartmann, Geschäftsführer der Edeka Dütmann-Gartmann GmbH. Der Markt bleibe aber auch während der Umbauarbeiten geöffnet. Die Baustelle könne deshalb nur in kleinen Schritten voranschreiten.

Die Mitarbeiter des Kindergartens sollen auf der neuen Parkfläche reservierte Plätze bekommen. Auch die Eltern der Kinder sollen in Zukunft weiterhin auf dem Parkplatz beziehungsweise im Parkhaus des Supermarktes parken dürfen, um ihre Kleinen wegbringen und abholen zu können.