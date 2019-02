Nur in einem Stück zu erneuern: die Oeseder B51-Talbrücke, deren Erneuerung jetzt erst 2022 beginnen wird. Foto: Jörn Martens

Georgsmarienhütte Die Stadt GMHütte arbeitet an einem Verkehrskonzept für die Zeiten während geplanten Sanierung der Brücke an der Schulstraße über die B68 und der dann folgenden Erneuerung der B51-Talbrücke in Oesede. Die Hoffnungen, bei letzterer Maßnahme die drohenden Umleitungsfolgen durch eine zweispurige Ersatzbrücke abfedern zu können, scheinen aber unrealistisch. Es gibt auch einen neuen Zeitplan.