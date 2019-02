Osnabrück. Zwei Gutachten dominierten den vierten Tag im Prozess gegen einen Mann aus Georgsmarienhütte, der das Bett seines Zimmernachbarn im Franziskus-Hospital angezündet haben soll. Insbesondere die Rechtsmedizinerin erläuterte schreckliche Details zum Tod des Opfers.

Am 3. August 2018 starb bei einem Feuer im Franziskus-Hospital in Georgsmarienhütte ein Patient. Sein Zimmernachbar muss sich deshalb vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Dem 56-Jährigen werden Mord und Brandstiftung mit Todesfolge vorgeworfen. Er soll das Bett des 78-jährigen Opfers mit Brandbeschleuniger angezündet haben, sodass der Mann im Feuer starb. Diese Annahmen der Anklageschrift bekräftigten am vierten Prozesstag zwei Gutachten.

Gericht befragt weitere Zeugen

Doch zuerst vernahm die Strafkammer weitere Zeugen. Unter anderem wurde ein Mann befragt, mit dem der Angeklagte nach seiner Festnahme ein Zimmer im Justizkrankenhaus geteilt hatte. Er berichtete, wie er ihm einmal von seinen Suizidgedanken erzählt habe. Darauf habe der Angeklagte gesagt, "ich solle eine Flasche Desinfektionsmittel und ein Feuerzeug besorgen, da hätte er Erfahrung". Auch wenn das wohl eher ein Scherz gewesen sei, will der Zeuge bemerkt haben, wie sich der Angeklagte auf Nachfrage in Widersprüche verwickelte. So soll er auf die Frage, warum er im Krankenhaus ein Feuerzeug bei sich getragen habe, gesagt haben, sein Sohn bringe ihm alle paar Tage ein paar Kerzen. Der Zeuge sagte:

"Da habe ich erstmal geguckt, ob in unserer Zelle ein Feuerzeug ist. Das lässt einen nicht gut schlafen."

Anschließend erklärte ein Sachverständiger, wie es aus seiner Sicht überhaupt zu dem Feuer gekommen war. Nach der Untersuchung aller elektrischen Geräte im Krankenzimmer könne ein technischer Defekt als Ursache mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Das Feuer sei allein auf das Krankenbett des Opfers begrenzt gewesen, auffällig sei dabei der "hohe Grad der Zerstörung an der Matratze" gewesen. Wäre sie allein mit einem Feuerzeug angezündet worden, so demonstrierte der Sachverständige anhand von Versuchsbildern, wäre das Feuer räumlich begrenzt gewesen. Ein flächendeckender Brand auf der ganzen Matratze könne in so kurzer Zeit nur mit Hilfe eines flüssigen Beschleunigers hervorgerufen werden.

100 Milliliter Desinfektionsmittel sorgen für Flächenbrand

In Frage käme etwa ein Desinfektionsmittel, wie es in allen Krankenzimmern vorgehalten wird. Eine entsprechende Flasche, in der etwa 250 Milliliter Flüssigkeit fehlten, wurde von der Polizei auch im fraglichen Zimmer sichergestellt. Im Versuch reichten schon 100 Milliliter aus, damit auf der Matratze innerhalb von wenigen Minuten einen halben Meter hohe Flammen loderten. Drei Krankenschwestern hatten am zweiten Prozesstag bestätigt, dass die Bilder vom Versuch ihrem Eindruck aus dem Brandzimmer sehr nahe kommen. Allerdings, so der Sachverständige:

"Wenn das Desinfektionsmittel wirklich benutzt wurde, hat man keine Chance, es nachzuweisen, weil es sich komplett verflüchtigt."

Zum Abschluss trug eine Rechtsmedizinerin die Ergebnisse ihrer Obduktion des Opfers vor. Demnach fanden sie und ihre Kollegen einen Leichnam mit "deutlich erkennbarer Brandzeichnung" vor. Insbesondere an Kopf und Extremitäten sei die Haut verkohlt und eingerissen gewesen. Im Mund, in der Luftröhre und im Magen des Opfers fanden die Rechtsmediziner Rußpartikel, im Blut eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid. Beides deute "auf eine Vitalität zum Zeitpunkt des Brandes" hin. Mit anderen Worten: Das Opfer hat noch geatmet und geschluckt, als sein Bett schon in Flammen stand.



Genaue Todesursache bleibt unklar

Was genau letztendlich zum Tod des Mannes führte – etwa ein möglicher Hitzeschock, eine Rauchgasvergiftung oder ein Sauerstoffmangel – konnte die Obduktion nicht zweifelsfrei klären. Dagegen fanden sich bei der Untersuchung keine Hinweise auf Gewalteinwirkung oder eine andere, medizinische Todesursache. Abgesehen von seiner Multiplen Sklerose, in Folge derer er sich kaum bewegen konnte, und einer Lungenentzündung, die im Krankenhaus behandelt werden sollte, sei Zustand seiner Organe "dem Alter entsprechend gut" gewesen, so die Rechtsmedizinerin:

"Der Tod durch Brandeinwirkung konnte somit nachgewiesen werden."

Die Verhandlung soll am 5. März mit dem Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen fortgesetzt werden. Der Termin am 26. Februar entfällt. Stattdessen setzte das Gericht zwei weitere Sitzungen für den 26. und den 29. März an.