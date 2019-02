Georgsmarienhütte In knapp drei Wochen steht am Sonntag, 10. März entweder fest, wer ab 1. Juni nach Amtsinhaber Ansgar Pohlmann, der sich nicht zur Wiederwahl gestellt hat, als neue Bürgermeisterin oder neuer Bürgermeister ins GMHütter Rathaus einzieht, oder ob die Entscheidung erst im zweiten Wahlgang fällt. Nach der bisherigen Zahl der Briefwähler scheint das Interesse der Bürger genauso groß wie bei der letzten Direktwahl vor acht Jahren.

Seit einer Woche ist im Bürgeramt im GMHütter Rathaus die Briefwahl möglich. Abteilungsleiterin Angelika Marx, die im GMHütter Rathaus die Wahlabläufe koordiniert, am Montag: „Die Wahlbenachrichtigungskarten sind den rund 26300 Wahlberechtigten in der vergangenen Woche zugegangen, und wir haben bis jetzt 776 Briefwahlanträge vorliegen.“ Allein rund 100 sind davon am Montag bearbeitet worden.

Das dürfte insgesamt auf eine ähnliche Zahl von Wählern hindeuten, die bereits vor dem Wahltermin am Sonntag, 10. März, ihre Stimme abgeben wie vor acht Jahren. Damals nutzen am Ende 1797 GMHütter Mitte März die Möglichkeit der Briefwahl.

Diskussionsrunde zu Verkehr

Bei der dann am ersten Sonntag im April folgenden Stichwahl zwischen der parteilosen SPD-Kandidatin Annegret Lalottis und CDU-Bewerber Ansgar Pohlmann, der am Ende dann 144 Stimmen (6841 zu 6677) vor der Konkurrentin lag, machten sogar 1865 Bürgerinnen und Bürger von der Briefwahl gebrauch. Die Wahlbeteiligung lag bei der Bürgermeisterwahl 2011 bei 55,3 Prozent im ersten Wahlgang und 51,4 Prozent bei der notwendigen Stichwahl.

Mehr als ein Fünftel der Briefwahlanträge sind übrigens „online“ eingegangen. Wahl-Koordinatorin Angelika Marx, die seit 1980 für die GMHütter Wahl-Abläufe verantwortlich ist: „Die Bürger haben bei der Briefwahl drei Möglichkeiten. Sie können während der Öffnungszeiten des Bürgeramtes im Rathaus vorbeikommen und dann auch gleich in einer der zwei hier aufgestellten Wahlkabinen ihre Stimme abgeben, oder per ausgefüllter und unterschriebener Wahlbenachrichtigungskarte beziehungsweise online die Zusendung der Briefwahlunterlagen beantragen.“

Die Öffnungszeiten des Bürgeramtes sind von montags bis freitags vormittags von 8.30 bis 12 Uhr sowie von Montag bis Mittwoch nachmittags 14 bis 16.30 Uhr und Donnerstagnachmittag von 14 bis 17.30 Uhr. Außerdem schließ das Bürgeramt am Freitag, 8. März, den letzten Öffnungstag vor der Wahl erst um 13 statt um 12 Uhr. Angelika Marx: „Das ist vom Gesetzgeber auch so vorgegeben.“

Wer die Nase vorne hat, scheint drei Wochen vor dem Wahltermin noch völlig offen. Die Resonanz bei den drei bisherigen Diskussionsrunden mit den vier Bewerbern Christoph Ruthemeyer (CDU), Dagmar Bahlo (SPD), Petra Funke (Grüne) und Jörg Welkener (Linke) ist jeweils für die Veranstalter überraschend gewesen: Sowohl die Auftaktrunde im Forum der Katholischen Landvolkhochschule vor knapp 14 Tagen als auch die beiden Termine in der vergangenen Woche im Rathaus sowie im Pfarrheim der Holzhauser St. Antoniusgemeinde fanden vor vollen Sälen statt. Zwischen rund 150 sowie um die 250 Bürgern verfolgten die Diskussionsrunden. Letzter Termin ist jetzt am Donnerstag, 28. Februar, wenn es ab 19.30 Uhr unter der Leitung von Rainer Korte im Kolpinghaus um das Thema „Künftige Entwicklung des ÖPNV“ (Öffentlicher Personen-Nahverkehr) und damit aktuelle Situation und die Zukunftsperspektiven des Bus- und Schienenverkehrs in der Region geht.

Plakat-Offensive

Inzwischen sind auch alle vier Bürgermeister-Kandidaten mit Plakaten am Straßenrand präsent. Nachdem CDU und SPD vor rund zwei Wochen in die heiße Wahlkampfphase gestartet sind und ihre Wahlvorschläge Christoph Ruthemeyer (Union) und Dagmar Bahlo (SPD) in allen Stadtteilen in den Blick gerückt haben, sind jetzt auch Grünen-Bewerberin Petra Funke und Linke-Vorschlag Jörg Welkener stadtweit mit ihren Portraits vertreten. Die Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen will es im Wahlkampf-Schlussspurt „Funken lassen“, während Welkener auf das „Machen“-Motto setzt.

In drei Wochen wissen die GMHütter, welches Foto und welcher Slogan am besten mobilisiert haben.