Georgsmarienhütte. In der Stadtbibliothek von Georgsmarienhütte wurde jetzt erstmalig die neue kostenfreie Lernplattform des Deutschen Volkshochschulverbands vorgestellt.

Interessierte aller Altersklassen können selbständig von zu Hause aus ihr Wissen in den Bereichen Deutsch, Mathe, Englisch, Medienbildung, gesunde Ernährung und den Umgang mit Geld im Alltag auffrischen oder erweitern und dabei ihr eigenes Lerntempo bestimmen.

Tutorin

„Ich arbeite nun seit 2,5 Jahren mit dem Programm und kann nun allen interessierten Lernenden die Beta-Version, also die verbesserte Version, des Lernprogramms vorstellen“ so Daniela Moormann-Meyer, die Leiterin der Lernwerkstatt. Als Tutorin begleitete Moormann-Meyer in den letzten Jahren eine Gruppe von 11 Teilnehmern, um die erste Version der Lernplattform gemeinsam zu testen und zu verbessern.

„Das Alter spielt hierbei kleine Rolle“ so Moormann-Meyer „die jüngste Teilnehmerin ist 28 Jahre alt, die älteste 83 Jahre.“ Nun möchte sie die verbesserte Version der Lernwerkstatt allen Interessierten zugänglich machen.

Einstufung

Ein Online-Einstufungstest sorgt von Anfang an für das richtige Lernniveau und passt die Anforderungen individuell an. Als Tutorin steht Moormann-Meyer den Teilnehmerinnen per Chat oder Mail zur Verfügung, gibt Rückmeldungen zu den Aufgaben, unterstützt bei schwierigen Fragestellungen und lässt den Teilnehmern Zusatzaufgaben auf Wunsch zukommen. Das Lernportal ist über den PC, das Tablet oder per Handy abrufbar. Als App kann man die Lernplattform auch offline nutzen.

Präsenztermine, die in der Stadtbibliothek in Georgsmarienhütte alle zwei Wochen stattfinden, können Teilnehmer nutzen, um sich persönlich auszutauschen oder dienen neuen Lernenden für eine Einweisung in das Lernportal. Der nächste Termin findet am Samstag, 23. Februar in der Zeit von 10:30 bis um 12 Uhr statt.