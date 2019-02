Georgsmarienhütte. Am 1. März soll offiziell eröffnet werden, aber am Samstagnachmittag gab es schon einmal Gelegenheit, sich im neuen Holzhauser Jugendtreff an der Sutthauser Straße 54 umzuschauen und auf die weitere Entwicklung Einfluss zu nehmen.

„Gestaltet euren Jugendtreff“ lautete die Aufforderung an die künftigen Nutzer. Hilfestellung dazu kam vom Team der Offenen Jugendarbeit Georgsmarienhütte aus dem Caritasverband sowie dem Osnabrücker Graffiti-Sprayer Christian Borchert. Der unter dem Namen „Quriz“ bekannte Künstler leitete die Besucher gern dazu an, das ein oder andere Kunstwerk für die noch leeren Ausstellungspaneele an den Wänden zu schaffen. „Wir möchten die Jugendlichen von Anfang an in die Gestaltung und den Betrieb des Treffpunkts einbeziehen, damit sie sich hier wohlfühlen“, sagte die künftige Treffleiterin Sarah Meyer. Mit Koordinatorin Ilana Wolters entwickelt die 25-jährige Sozialpädagogin das Angebot stets bedarfsgerecht weiter. Vom gemeinsamen Kochen bis zum Gestalten virtueller Welten werde vieles möglich sein.

Ideen für Sitzecken oder Billard- und Kickertische

Auch in den 14 Tagen zuvor hatten Jugendliche bereits mittwochs und donnerstags Gelegenheit, sich in den Räumen des ehemaligen Schnellimbisses umzuschauen und bei einfachen Renovierungsarbeiten mitzuhelfen. Auf rund 140 Quadratmetern gibt es schon eine Küche sowie erste Ideen für Sitzecken oder Billard- und Kickertische. Doch noch sind die Planungen flexibel, können den Wünschen der Nutzer angepasst werden. „Wir fragen heute ganz konkret nach bevorzugten Öffnungszeiten und gewünschten Spielen und – ganz wichtig – nach einem Namen für den Treff“, berichtet Sarah Meyer.

Schon gegen 15 Uhr waren eine ganze Reihe Besucher da. Angesprochen sind Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren aufwärts. „Wir möchten bereits die Schüler der vierten Klassen für uns gewinnen, bevor sie auf weiterführende Schulen gehen und dann möglicherweise ihre bisherigen Bindungen wegbrechen“, erklärt Ilana Wolters.



Öffnungszeiten stehen noch nicht fest

Ein erster Trend scheint sich bei den Öffnungszeiten abzuzeichnen: Es sind deutlich mehr Klebepunkte bei 16 bis 20 Uhr fixiert als bei 15 bis 19 Uhr. Geöffnet wird zunächst dienstags, mittwochs und donnerstags. Wenn das Angebot gut angenommen wird, könnten weitere Tage hinzukommen, stellt Wolters in Aussicht. Bei der Namensgebung flattern Begriffe wie „Affenfelsen“ oder „Wolfshöhle“ durch den Raum. Auch da zeigt sich die Koordinatorin ganz offen. „Wir werden uns alle Vorschläge genau ansehen und schauen, ob sie passend sind.“

„Man könnte die heutige Aktion als ein Art ‚Anwärmen‘ der Räume durch die Jugendlichen selbst bezeichnen“, sagt Bürgermeister Ansgar Pohlmann, der sich, ebenso wie Bürgermeisteramtskandidatin Dagmar Bahlo, einen Eindruck verschafft und das Gespräch mit Jugendlichen, Eltern und Anwohnern sucht.

Spraydosenkünstler

Die 13-jährige Sara sitzt mit ihrer Freundin Fenja an einem Tisch. Gemeinsam notieren sie ihre Wünsche und Vorschläge. „Es ist toll, dass wir hier einen Platz bekommen, an dem wir Freunde treffen und Dinge tun können, die wir Zuhause nicht machen, zum Beispiel Graffitis sprayen“, erklären die beiden Schülerinnen. Genau das tun derweil draußen vor dem Haus die Geschwister Justine und Benjamin. Der Zehnjährige hält erstmals eine Spraydose in der Hand und freut sich über den schnellen Erfolg seiner gestalterischen Bemühungen: „Das macht richtig Spaß!“