Georgsmarienhütte. 136 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren haben sich bei der 50. Vorlesung des "Wiki-Club/ Wissen für Kids" mit der spannenden Frage „Was ist Architektur?“ beschäftigt. Bei der Veranstaltungsreihe des GMHütter Stadtmarketings konnten sich die kleinen „Studenten“ wie an einer echten Universität auf den Weg zu einem Diplom machen.

„Wer weiß, was Architektur ist?“, fragte der aus Dortmund angereiste Professor Dr. Wolfgang Sonne die jungen Schüler, die andächtig auf den, einem Hörsaal ähnlich, aufgebauten Stuhlreihen des gut gefüllten Rathaussaales saßen. Blitzartig schnellten Arme in die Luft. Keine Frage, die jungen Studenten waren gut vorbereitet. Am Beispiel des Colosseums in Rom erklärte der Professor für Geschichte und Theorie der Architektur der Technischen Universität in 45 Minuten, was Architektur für uns Menschen besonders macht. In einem Powerpoint-Vortrag, der mit vielen Bildern aufgelockert war, wurden die verschiedenen Abhängigkeiten von Material zu Natur, Konstruktion zu Wirtschaft sowie Ästhetik zu Kultur dargestellt.

Zwischendurch erkundigte sich der Dozent bei dem jungen Auditorium immer wieder nach dessen Meinung oder beantwortete die Fragen. Dabei versuchte der Professor ein Grundverständnis für Architektur zu vermitteln, was in der Kürze der Zeit nicht so einfach war. "Mir ist es wichtig, dass die jungen Menschen etwas über Architektur lernen. Alle sind von Gebäuden umgeben, wohnen darin, aber keiner lernt mehr in der Schule ausreichend darüber", erklärte Sonne seine Motivation, das Wissen kindgerecht zu vermitteln.





So brachte er den jungen Diplomanwärtern neben der Bauweise auch verständlich bei, wozu das ellipsenförmige "Amphitheatrum Flavium" einst diente. Wieso Rundbögen so gut zusammenhalten und wie die Sitzplätze damals angeordnet waren. Zum Ende hin füllten die Teilnehmer ihr Studienbuch aus, den sogenannten „Durchblick-Schein“.



Klara (11) war in den Zeugnisferien zufällig in der italienischen Hauptstadt und sie möchte später gerne Architektur studieren. Zusammen mit ihren Freunden Judith (10), Max (10) und Christopher (10) besucht sie häufiger Vorlesungen des Wiki- Clubs, doch das Thema Architektur fand sie besonders interessant. Die vier hatten auch sogleich eine Idee, welches Gebäude sie in Kloster Oesede sofort abreißen und neu bauen würden. Die evangelische Kirche in Hasbergen gehöre dagegen unbedingt unter Denkmalschutz gestellt, so die einhellige Meinung des Schülerquartetts.











Seit zwölfeinhalb Jahren gibt es die Wissensreihe für Kids, zwei Lesungen werden pro Semester angeboten. „Wir überlegen dabei immer, welche Themen interessant sein könnten und schreiben die Professoren an“, sagten Martina Möllenkamp und Astrid Durstewitz vom Stadtmarketing. Danach verliehen sie 25 Kindern ein Diplom für die erfolgreiche Teilnahme an vier Vorlesungen.

Und dann noch die letzte Frage an den Professor: „Verlangen neue Zeiten nach neuer Baukunst?“ Klare Antwort: „Nein“. Vielmehr sehe er es als Defizit, dass Fassaden heute kaum mehr Aufmerksamkeit erregen. „Dabei erzählen sie so viel“.