Georgsmarienhütte. „Karneval ist Burnout-Prophylaxe“ versicherten die Moderatorinnen Christa Hinrichsmeyer und Petra Kröger den feierfreudigen Frauen, die am Freitagabend auf Einladung der katholischen Frauengemeinschaft kfd Heilig Geist Oesede im Saal unter der Kirche ihrer Feierlust freien Lauf ließen.

Mit einem gute Laune versprühenden dreistündigen Unterhaltungsprogramm unter dem Motto „Leben wie ein Feuerwerk“ ließen es die Aktiven der kfd auf der Bühne krachen und die Frauen im Publikum dankten es ihnen mit Beifall und Raketen. „Wir freuen uns und sind auch ein bisschen stolz darauf, dass mit Ausnahme der hervorragenden Tänzerinnen der Grün-Weißen Garde Osnabrück und der dynamischen Tanzgruppe 'Dance Art' vom TVG alle Darsteller aus unseren eigenen Reihen stammen“, betonten die kfd Vorstandsfrauen.





Einen entsprechend engen lokalen Bezug wies das Programm auf, in dem über „Betriebsgeheimnisse“ aus dem Pfarrbüro ebenso aufgeklärt wurde wie über die neuesten Einreisebestimmungen am Himmelstor. Denn dort hat die moderne Zeit Einzug gehalten, wie die „Scheinheiligen Frauen“ zeigten: Es herrscht „Fachkräftemangel“ und statt Petrus bewacht nun Petra den Eingang in die himmlischen Gefilde. Als Eintrittsberechtigung verlangt sie den Nachweis von mindestens 1000 „Bonuspunkten“. Die werden auf Erden unter anderem für fleißigen Gottesdienstbesuch und eifriges Singen vergeben. Besonders empfehlenswert sei das Mitsingen im ökumenischen Gottesdienst: „Einmal singen, doppelt punkten“ lautete ein Tipp. Auch die Teilnahme an Veranstaltungen und Reisen von Pfarrer Walterbach wirke sich günstig auf die Punktebilanz aus.





Die Reisen des Pfarrers nahmen auch die Tratschtanten Else und Lieschen aufs Korn, bevor sie sich über Busfahrer und Ehemänner lustig machten. Ins gleiche Horn stieß „Klärchen ohne Mann“, die sich Gedanken machte, ob die Diät ihres Kalli eigentlich so günstig sei für ihren Plan, nach seinem Ableben einen Diamanten aus der Asche pressen zu lassen. Dass das alles natürlich nur Spaß sei und es „ohne Männer nicht geht“, machten die Moderatorinnen deutlich, die anschließend das Serviceteam schmucker junger Männer, Helfer und Techniker auf die Bühne baten und ihnen zum Dank für ihre Unterstützung den karnevalistischen Orden verliehen.





Anzeige Anzeige

Nach der Pause wurde es duster, alle Lichter gingen aus und die „Happy Glowing Ladies“ zeigten in reflektierenden Kostümen einen Glühwürmchentanz, in dem sie den „sieben Sünden der Liebe huldigten“. Mit den Sünden ganz allgemein ging Bruder Marco ins Gericht: Angekündigt als „Der Franzose“, nahm der Franziskaner die kleinen und größeren „Verrücktigkeiten“ der Mitmenschen ins Visier. Von der überbordenden Lust vieler Männer am Grillen über partywütige Jugendliche, aufreizend gekleidete Teenies und gewaltbereite Kinder vollführte der Klosterbruder trotz vieler witziger Übertreibungen einen ernst klingenden Rundumschlag gegen gesellschaftliche Fehlentwicklungen. Herzlich lachen konnten die Frauen hingegen über die „autodidaktischen Bemühungen“ von Pfarrer Walterbach, sich selbst das Klavierspiel beizubringen. „Als er nach einem halben Jahr die dritte Taste hinzunahm, stand für mich fest: Er gibt ein Konzert“, befand Bruder Marco.

Ein richtiges Konzert gaben zum Abschluss des unterhaltsamen Abends die „Sternschnuppen“, der rund 20-köpfige Frauenchor der Gemeinde. Unter der Leitung von Rita Klare präsentierten die Sängerinnen ein schwungvolles „Herz-Medley“ aus älteren und aktuellen Schlagern. Und weil man „nur zusammen nicht allein“ ist, luden sie die Anwesenden zum „Feiern bis zum Morgengrauen“ ein, eine Idee, der sich viele Frauen gern anschlossen.