Georgsmarienhütte. Gut gelaunt und farbenfroh begrüßte die Regenbogenschule in Alt-Georgsmarienhütte am Freitag ihren neuen Schulleiter Stephan Seestern-Pauly.

Die ersten 115 Arbeitstage hat der neue Rektor bereits hinter sich gebracht. In den vergangenen Wochen blieb Stephan Seestern-Pauly jedoch so mancher Bereich seiner Schule versperrt. Denn hinter fest verschlossenen Türen trafen Schüler und Lehrer alle Vorbereitungen, um ihn mit einem fröhlichen und regenbogenbunten Programm endlich auch offiziell willkommen zu heißen.

„Du bist jetzt unser Kapitän, wir lassen dich nicht wieder geh’n“, versicherten ihm die Grundschüler mit einem eigens für den Anlass getexteten Lied. Das dafür nötige Kapitänspatent in Form der Ernennungsurkunde zum Rektor überreichte ihm später Sandra Castrup. Wichtigste Aufgabe von Schule sei es, die heranwachsende Generation zu befähigen, Gegenwart und Zukunft zu meistern, erinnerte die schulfachliche Dezernentin der Regionalabteilung der Landesschulbehörde.

Mit Klang und Rhythmus

Doch welche Voraussetzungen muss ein Schulleiter eigentlich mitbringen? Was ist wirklich wichtig? Diese Frage stellten sich auch die Tiere im Theaterstück der Klasse 1a. Lange Ohren, so ihre Erkenntnis, sind für einen Schulleiter bestimmt hilfreich, manchmal vielleicht auch scharfe Krallen. Sollte er nützlich sein oder sich anschleichen können? „Vielleicht ist alles wichtig“, rätselten die Tiere. In einem aber waren sie sich einig: „Am Allerwichtigsten sind wir Kinder!“

Und das unterstrichen sie auch gleich mit vielen bunten Beiträgen zum anderthalbstündigen Programm. Da setzte das Orchester der Regenbogenschule mit Ludwig van Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ einen klassischen Akzent, brachte die Rhythmikgruppe mit Trommeln und Gesang einen Hauch von Afrika in die Aula. Vom Namen des neuen Schulleiters ließ sich die Gruppe zusammen mit Schülern der Klasse 4a inspirieren und entführte die Besucher kurzerhand in die Welt „Unten im Meer“.

Vielfalt bereichert

Für die nötige Orientierung auf dem festen Georgsmarienhütter Erdboden sorgt künftig ein Frühstücksbrettchen mit Stadtplan, als Willkommensgruß überreicht von Bürgermeister Ansgar Pohlmann. Er versicherte im Namen von Rat und Verwaltung: „Das Thema Akustik im Unterrichtsraum ist erkannt.“ Die Regenbogenschule bat er zugleich, sich weiterhin als aktives Element in Alt-Georgsmarienhütte einzubringen.

Helene Fischer holte das Kollegium in vielfacher Ausfertigung auf die Bühne. Für die Schulleiterrunde begrüßte Marc Reinhard den neuen Rektor und sparte dabei auch nicht kritischen Tönen: Zumindest in Schulen mit verstärkter Zuwanderung müssten dauerhaft Sprachlernklassen eingerichtet sein, erklärte Reinhard mit Blick auf die Landesschulpolitik. Für Stephan Seestern-Pauly selbst steht zweifelsfrei fest: „Vielfalt bereichert das Leben und das Lernen.“

Anzeige Anzeige

Für seine Aufgaben an einer regenbogenbunten Schule ist er seit Freitag bestens gerüstet. Denn zum ersten offiziellen Schultag überreichte ihm das Schülerparlament eine echte Schultüte, gefüllt mit allerlei Nützlichem wie Gummibändern für die nötige Flexibilität, Snacks für überlange Besprechungen und einer ganze Rolle Geduldsfaden.