Gorgsmarienhütte. Wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilte das Amtsgericht einen 80-jährigen Mann aus Georgsmarienhütte zu einer Geldstrafe von 3600 Euro. Der Mann hatte seinem Nachbarn im Zuge eines Jahrzehnte währenden Streits einen Dachziegel auf dem Kopf zerschlagen.

Es sei ein etwas kurioser Fall, meinte der Verteidiger des Angeklagten. Sein Mandant und dessen heute 81-Jähriger Nachbar lägen seit 40 Jahren wegen des Verlaufs der Grenze ihrer aneinander liegenden Grundstücke in Streit. Wie aus Fotos, die in die Gerichtsverhandlung eingeführt wurden, ersichtlich wurde, hat der territoriale Konflikt der beiden betagten Männer im Laufe der Zeit zu absonderlichen Auswüchsen geführt: absurd hohe Zäune und Absperrungen mannigfaltiger Art entstanden auf den Anwesen, Überwachungskameras wurden installiert.

Eskalation

Nun musste sich das Amtsgericht mit einer weiteren Eskalation des von beiden Parteien mit Leidenschaft geführten Nachbarschaftsstreits befassen. Denn Anfang Juni 2018 waren die zwei Senioren auf ihren dicht beieinander liegenden Balkonen in „einem Kampf der Giganten“, wie es der Richter ironisch nannte, aneinander geraten, bis Blut floss. Auslöser des ganzen waren offenbar Dachziegel und Dachpappe, die auf dem Grundstück des Angeklagten herumlagen. Ursprünglich hatten die als Abdeckung einer Mauerkrone gedient und der 80-Jährige hatte seinen Nachbarn im Verdacht, sie herunter gerissen zu haben.





Auf dem Balkon sei es dann „zu einem Gespräch“ zwischen ihnen gekommen, berichtete der Geschädigte. Sein Nachbar sei frech geworden und habe ihm dann mit einer der Dachpfannen auf den Kopf geschlagen. Der 81-Jährige erlitt durch den auf seinem Kopf zerbrochenen Ziegel eine lange und stark blutende Platzwunde, die später im Krankenhaus behandelt werden musste. „Jedes Mal wenn ich an die Grenze komme und er sieht das, flippt er aus“, behauptete der Geschädigte über den Angeklagten.

Blanker Hintern

Um zu verdeutlichen, welch bizarres Ausmaß die Sache angenommen habe, zeigte der Zeuge dem Gericht ein von ihm gemachtes Foto, auf dem zu sehen ist, wie der Angeklagte sein blankes Hinterteil der Kamera präsentiert. Der wiederum konterte, dass ihm der Geschädigte in der Vergangenheit mit einem Hochdruckreiniger ins Gesicht gesprüht habe. Der Angeklagte leugnete den Anklagevorwurf. Vielmehr habe sein Nachbar mit einem Besenstiel nach ihm geschlagen. Zum Schutz habe er die Dachpfanne hochgehalten, die sein Nachbar zerschlagen habe. Er habe nur ein Schreien gehört und gesehen, dass das linke Auge des Nachbarn voller Blut gewesen sei. „Da war die Sache für mich erledigt“, so der Angeklagte. Offenbar sei dem Mann ein Teil der splitternden Dachpfanne auf den Kopf gefallen.





Anzeige Anzeige

Er habe tatsächlich einen Besen in die Hand genommen – allerdings lediglich um den immer näher kommenden 80-Jährigen abzuwehren, so der Zeuge. Das Gericht folgte der Einlassung des Angeklagten nicht – denn die Bruchstücke des Dachziegels hätten sich auf dem Balkon des Geschädigten befunden – ein sicheres Indiz dafür, dass der auf dem Balkon des Geschädigten und nicht etwa auf der Seite des Angeklagten zu Bruch gegangen sei. Aber auch der habe den Streit nicht vermieden, sondern sei mit dem Besenstil auf den anderen zugegangen, so der Richter. Aus diesem Grund gingen sowohl Staatsanwaltschaft als auch Gericht noch von einem minderschweren Fall der gefährlichen Körperverletzung aus, der mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 40 Euro ausreichend geahndet sei. „Mir ist klar, dass ich mit diesem Urteil keinen Rechtsfrieden herstellen kann. Es bleibt die Frage, ob man seinen Lebensabend so verbringen muss“, sagte der Richter. „Aber darüber habe ich nicht zu entscheiden.“