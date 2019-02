Osnabrück. Am dritten Verhandlungstag im Mordprozess gegen einen Georgsmarienhütter haben Zeugen den Angeklagten mit ihren Aussagen belastet. Hatte der Mann kurz nach dem tödlichen Brand im Franziskushospital seinen Angehörigen die Tat gestanden?

An Tag drei des Prozesses um ein mutmaßlich absichtlich gelegtes Feuer im Georgsmarienhütter Franziskus-Hospital im August vergangenen Jahres, bei dem ein Mann ums Leben gekommen war, wurde eine Reihe von Zeugen gehört. Das Gericht setzte damit die Rekonstruktion der Geschehnisse vom Abend des 3. August fort, die am zweiten Verhandlungstag begonnen hatte.

Aus dem Krankenhaus abgehauen

Dabei kristallisierte sich heraus, dass der Angeklagte am Tattag auf eigene Faust das Krankenhaus, in dem er als Patient untergebracht war, verließ und sich nach Hause begab. Seiner ehemaligen Schwiegertochter kam die plötzliche Heimkehr des Mannes jedoch seltsam vor, zumal er noch Venenzugänge an seinen Handgelenken besaß. Nach Rücksprache mit dem Krankenhaus wurde der Patient jedoch am Nachmittag wieder auf die Station gebracht.

Wie die Frau aussagte, habe ihr damaliger Schwiegervater ihr vorher jedoch erzählt, dass sein Zimmernachbar nerve. Dieser rede zu viel und außerdem schnarche er. Der 56-Jährige habe der jungen Frau gesagt:

"Wenn er damit nicht aufhört, mache ich ihn kalt."

Sie habe seinen Worten jedoch wenig Beachtung geschenkt. Die Frau ging in ihrer Aussage auch auf das schwierige Verhältnis zum Angeklagten ein, den sie in der Vergangenheit mehrfach angezeigt habe, unter anderem wegen Körperverletzung:



"Er hat sich als allwissend aufgespielt und gleichzeitig exzessiv getrunken" Ehemalige Schwiegertochter des Angeklagten

Am Tag nach dem verhängnisvollen Feuer habe sich der 56-Jährige telefonisch gemeldet – zu diesem Zeitpunkt befand er sich schon in Polizeigewahrsam. In dem Gespräch, das der Angeklagte mit seinem Sohn führte, aber das die Schwiegertochter über Lautsprecher mitgehört haben will, soll der Mann gesagt haben, dass er "Scheiße gebaut" hätte. Das Feuer im Krankenhaus habe er gelegt, sie sollten es aber niemandem sagen. Sein Sohn verweigerte am Freitag die Aussage, stimmte aber einer Verwertung der seinerzeit bei der Polizei getätigten Aussagen zu, die größtenteils mit den Worten seiner Ex-Frau übereinstimmten.

Ein mit den Ermittlungen beauftragter Kriminalbeamter klärte das Gericht über den Umfang der Untersuchungen auf. So stellte die Polizei unter anderem zwei Flaschen einer entflammbaren Desinfektionslösung am Tatort sicher, die beide nicht mehr voll gefüllt waren. Verwertbare Fingerabdrücke konnte die Polizei dort allerdings nicht feststellen. Auf der sichergestellten Kleidung des Mannes hatten Spurenermittler später Ethanol in extrem geringer Menge gefunden.



Zeuge belastet den Angeklagten

Ein weiterer Aspekt: Der Angeklagte war ein knappes halbes Jahr nach der Tat um den Jahreswechsel herum in einem Justizkrankenhaus untergebracht, wo er sich ein Zimmer mit einem anderen Mann teilte. Dieser wiederum wandte sich kurz nach dem gemeinsamen Aufenthalt schriftlich an eine Richterin. In dem Brief beschrieb er einen Wortwechsel mit dem 56-Jährigen. Als er dem Georgsmarienhütter von seinen bisherigen Suizidversuchen berichtete, soll dieser entgegnet haben:

"Besorg doch mal ein Feuerzeug und Desinfektionsmittel. Ich habe da Erfahrung." Angebliche Aussage des Angeklagten

Außerdem habe der Mann geäußert, dass die Schwestern im Franziskus-Hospital selber Schuld seien an dem Brand, da dort überall Desinfektionsmittel herumstehe. In der Vernehmung seien die im Brief geäußerten Vorwürfe jedoch ein wenig abgeschwächt worden, teilte der Beamte mit.

Streichholz-Zündköpfe als Brandbeschleuniger?

Am Freitag ging es auch um die Frage, welche Rolle fehlende Streichholz-Zündköpfe spielen, deren Hölzer eine Zeugin wenige Tage nach der Tat an der Wohnadresse des Angeklagten gefunden hatte. Die Pflegerin der Mutter des 56-Jährigen vermutete, der Mann könnte die leicht entflammbaren Köpfe als Brandbeschleuniger verwendet haben. An der Kleidung des Angeklagten fanden sich jedoch keine Partikel, die diesen Verdacht hätten erhärten können.

Die Frau führte aus, der Angeklagte sei einst ein sehr liebenswerter Mann gewesen. In den vergangenen Jahren hätte sich dies jedoch vor allem durch den exzessiven Alkoholkonsum ins Gegenteil verkehrt, was in häufig auftretenden verbalen Rundumschlägen gegipfelt habe.

Der Prozess wird am 19. Februar um 9 Uhr im Landgerichtsgebäude am Osnabrücker Neumarkt fortgesetzt.