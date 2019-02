Georgsmarienhütte. Es war ein Unglück, das einen 60-Jährigen das Leben kostete. Für einen Baggerfahrer hat der Arbeitsunfall, der sich im vergangenen Jahr in Georgsmarienhütte ereignete, auch ein gerichtliches Nachspiel. Der Vorwurf: fahrlässige Tötung.

Dem heute 62-jährigen Mann warf die Staatsanwaltschaft vor, auf einer Baustelle im Georgsmarienhütter Stadtteil Harderberg einen seiner Arbeitskollegen mit dem Schwenkarm eines Baggers eingeklemmt zu haben. Der 60-Jährige hatte dadurch einen Venenabriss erlitten und war noch am selben Tag im Krankenhaus an inneren Blutungen gestorben.

Vom Baggerarm eingeklemmt

Sein Mandant habe an dem fraglichen Tag mit dem Bagger gearbeitet, als ein Bolzen im Schwenkarm der Maschine gebrochen sei, erklärte der Verteidiger des Angeklagten. Um das gebrochene Teil zu ersetzen, nahmen drei Kollegen des Mannes die Schaufel des Baggers ab. Auch der 62-Jährige verließ die Kabine des Baggers, um zu helfen. Vorher habe er den Sicherungshebel betätigt, der den Schwenkarm des Baggers blockiere. „Aber die Sicherung scheint nicht eingerastet zu sein“, so der Verteidiger. Laut dem Angeklagten sei er dann gebeten worden, auch den Motor des Baggers abzustellen. Er habe sich auf die Kette der Baumaschine gestellt, um von dort aus zum Zündschlüssel zu greifen. Dabei müsse sein Mandant mit der Jacke an den Bedienungshebel des Schwenkarmes gekommen sein, so der Verteidiger. Der Baggerarm schwenkte aus und klemmte den 60-Jährigen an der zuvor abgelegten Baggerschaufel ein.

„Mein Mandant bedauert zutiefst, was passiert ist“, betonte der Verteidiger. „Kann es sein, dass sie die Sicherung vergessen haben?“, wollte der Richter von dem 62-Jährigen wissen. Dann hätte er nicht aus dem Bagger aussteigen können, erwiderte der Angeklagte. Werde der Sicherungshebel nicht nach oben gezogen, müsse man über ihn hinwegsteigen, um die Kabine verlassen zu können.

Gutachter: Bagger war ungesichert

Ein für Arbeitsschutz zuständiger Angestellter des Gewerbeaufsichtsamts hatte die Funktionen der Baumaschine am Folgetag des Unfalls überprüft. Grundsätzlich sei es möglich, einen Bagger auch bei laufendem Motor so zu sichern, dass keine Bewegung des Schwenkarms erfolgen könne, erklärte der Mann im Zeugenstand. Seine Funktionsprüfung habe ergeben, dass die Sicherung des Baggers funktioniere. Er könne sich zwar vorstellen, dass man mit der Jacke den Hebel etwas herunterdrücken könne – aber um die Sicherung zu entsperren, müsse der ganz unten sein. „Zum Zeitpunkt der Schwenkbewegung war der Bagger ungesichert“, betonte der Zeuge. Daher komme er zu dem Schluss, dass der Angeklagte die Sicherung nicht eingelegt habe.

Letztlich konstatierte auch der Verteidiger: „Der Sicherung war offensichtlich nicht so betätigt worden, wie sie hätte betätigt werden sollen.“ Er sprach sich im Plädoyer für eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen aus, mit der sein Mandant nicht als vorbestraft gelte.

Das Urteil

Das Gericht aber folgte dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft, die 120 Tagessätze zu je 60 Euro gefordert hatte. „Es gibt keine Strafe, die dem Verlust eines Menschenlebens gerecht werden kann“, betonte der Richter in der Urteilsbegründung. Es sei ein Fakt, dass die Maschine nicht defekt gewesen sei. Er sei davon überzeugt, dass der 62-Jährige den Bagger nicht ordnungsgemäß gesichert habe. Der Richter hielt dem Mann allerdings zugute, dass es ein ziemliches hin und her während der Reparaturarbeiten gegeben habe. „Möglicherweise hat das zu der Sorgfaltspflichtverletzung geführt.“ Zwar habe der Verteidiger des Mannes mitgeteilt, dass dieser den Vorfall sehr bedauere. „Ein persönlicher Anruf, ein persönliches Schreiben hat eine andere Qualität. Für die Familie wäre es schön gewesen, wenn sie etwas gehört hätte.“ Der Sohn des Verstorbenen war als Nebenkläger aufgetreten und hatte auch davon berichtet, dass die ganze Familie schwer unter dem Verlust leidet.