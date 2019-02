Verabschiedung nach rund zehneinhalb Jahren als Geschäftsführer der Klinikum St. Georg GmbH (KSG), zu der auch das Franziskus-Hospital Harderberg gehört, am Freitag: Geschäftsführer Michael Kamp. Foto: Niels-Stensen/Schiffbänker

Georgsmarienhütte Der Wechsel kommt überraschend: Michael Kamp, Geschäftsführer der Klinikum St. Georg GmbH (KSG), zu der das Franziskus-Hospital in GMHütte und das Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln sowie Pflegeeinrichtungen in Ostercappeln und in Geschäftsbesorgung in Hunteburg gehören, übernimmt ab März die Geschäftsführung der Nordhorner Euregio-Klinik.