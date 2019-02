26-Jähriger bei Unfall in Georgsmarienhütte schwer verletzt CC-Editor öffnen

Foto: NWM-TV

Osnabrück. Bei einem Unfall in Georgsmarienhütte ist ein 26-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag schwer verletzt worden. Das Auto, in dem er sich befand, war gegen mehrere Bäume geprallt. Noch gibt der Unfall der Polizei aber Rätsel auf.