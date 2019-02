Georgsmarienhütte. Der Aufsichtsrat der Panoramabad GmbH hat am vergangenen Donnerstag beschlossen, die Eintrittspreise für das Hallen- und Freibad zum 1. März anheben. Der neue Eintrittspreis liegt für Erwachsene künftig bei 4,90 statt bisher 4,50 Euro. Für Kinder und Jugendliche bleiben die Tarife unverändert.

Erstmals seit Jahresbeginn 2017 nehmen die GMHütter Stadtwerke, unter deren Regie das Panoramabad seit der großen Sanierung 2009 läuft, wieder eine Preiserhöhung vor. „Nachdem die aktuellen Eintrittspreise seit dem 1. Januar 2017 unverändert geblieben sind, ist es nun erforderlich, die in den letzten Jahren durch Tariferhöhungen gestiegenen Mehrkosten im Personalbereich in den Eintrittsgeldern zu berücksichtigen“, erläutert einer Pressemitteilung Stadtwerke-Geschäftsführer Jörg Dorroch zum Hintergrund der Anhebung.

Geschäftsführer hält Preis-Leistungs-Verhältnis weiterhin für sehr gut

Dies ändere nichts daran, dass das Panoramabad auch weiterhin ein familienfreundliches und preiswertes Leistungsangebot für die Kunden vorhalten werde, führt Dorroch, der auch Geschäftsführer der Panoramabad GmbH ist, weiter aus: „Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch weiterhin sehr gut. Für Kinder und Jugendliche bleiben die Preise unverändert.“

Ab März neue Preise

Die neuen Eintrittspreise betragen für Erwachsene ab März 4,90 statt 4,50 Euro. Am Wochenende wird wie bisher auch künftig ein Aufpreis von einem Euro erhoben.

Jörg Dorroch: „Eine vierköpfige Familie kann beispielsweise einen ganzen Freizeittag für 13,80 Euro im Panoramabad verbringen.“ Am Wochenende, also von Freitag bis Sonntag, mit höheren Wassertemperaturen beträgt der Tagespreis 16,60 Euro.“ Besonders geschätzt werde von vielen Besuchern, dass es im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern im Panoramabad keine Zeitbeschränkungen für den Besuch des Bades gebe und alle Badeangebote ohne Aufpreise ganztägig genutzt werden könnten. (Weiterlesen: Heftige Kritik an der Preisgestaltung im Osnabrücker Nettebad)

Ermäßigungen und Rabatte

Die Rabatte für Wertkarten von bis zu 30 Prozent bleiben weiterhin erhalten. Weitere Ermäßigungen gibt es zum Beispiel für Schwerbehinderte (ab 60 Prozent), Bezieher von Leistungen nach SGB II und SGB XII sowie Schüler oder Studenten .

Das Panoramabad feiert in diesem Jahr das zehnjährige Jubiläum seit der Wiedereröffnung nach der Sanierung des Hallenbades im Jahr 2009. Die Ausrichtung, neben einem familienfreundlichen Badebetrieb auch ein Anbieter von Sauna und Wellness zu sein, hat sich für Geschäftsführer Dorroch ausgezahlt: „Wir bieten ein Vollsortiment im Bäderbereich. Den Gästen steht ein breiteres Angebot im Hallen- und Freibad mit verschiedenen Attraktionen zur Verfügung.“

Gutes Ergebnis dank des Sommers

Im vergangenen Jahr hat das Panoramabad das beste Ergebnis seit der 2009 erfolgten Wiedereröffnung erzielt. Aufgrund des heißen Sommerwetters und rund 44700 Freibadnutzern – mehr als das Doppelte gegenüber dem Vorjahr – ist erstmalig wieder eine Gesamtbesucherzahl von mehr als 200000 Gästen verzeichnet worden – ein Plus von sieben Prozent gegenüber 2017.

Streit zwischen CDU und SPD/FDP-Gruppe

Im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag, in der die neunprozentige Erhöhung für Erwachsene beschlossen worden ist, hatte es Streit zwischen der CDU-Fraktion und der SPD/FDP-Gruppe wegen einer Pressemitteilung zur erstmals im November diskutierten Anhebung gegeben. Der Beschluss zu den neuen Tarifen ist dann aber wohl einstimmig erfolgt. we/pm