Georgsmarienhütte. Großes Interesse fand die Vorstellung der Bürgermeister-Kandidaten für die Wahl am 10. März: 350 Zuschauer nahmen an der Veranstaltung im Forum der Katholischen Landvolkhochschule teil.

Kandidaten stellen sich vor

Wie stellten sich die Kandidaten selbst vor? Christoph Ruthemeyer (CDU) aus Holzhausen präsentierte sich als gelernter Drucker und vierfacher Familienvater. Er kam auf Anfrage eines Kolpingmitglieds in die Politik. Seit 17 Jahren sitzt der passionierte Sportler im Stadtrat, seit acht Jahren mache er zudem Politik im Kreistag.

Die Großhandelskauffrau Petra Funke (Bündnis 90/Die Grünen) politisierte sich nach eigenem Bekunden über die geplante Ansiedlung einer Spedition rund um das Gut Osthoff. Sie lebt in Harderberg, sitzt seit 2006 im Stadtrat und macht ebenfalls Politik auf der Kreisebene.

Dagmar Bahlo (SPD) aus Alt-GMHütte ist Rechtsanwältin und verwahrte sich gegen den Vorwurf, alle Bürgermeister-Kandidaten „könnten keine Verwaltung“. Im Rahmen des Studiums und anschließenden Stationen habe sie Bereiche der Verwaltung kennengelernt. Auch sie ist im Stadtrat und Kreistag tätig.

Jörg Welkener (Die Linke) kennt die anderen Kandidaten seit 2006 ebenfalls als Mitglied im Rat der Stadt. Der selbstständige Bauingenieur aus Alt-GMHütte stellte sich zudem als Diakon der Neu-Apostolischen Kirche vor. „Ich fasse mein Amt christlich und politisch auf.“





Ziele als Bürgermeister

Stichwort Sendungsbewusstsein: Was wollen Sie als Bürgermeister für die Stadt tun, fragte Moderator Johannes Buß als Hausherr die vier Kandidaten. Als Bürgermeister würde der 55-jährige Welkener den sozialen Wohnungsbau vorantreiben sollen. Ebenso aber wolle er mehr für den Hochwasserschutz unternehmen.

Die Umweltpolitik will auch Petra Funke als Bürgermeisterin in den Mittelpunkt stellen. Konkret: „Ich will keine Gewerbegebiete und möchte, dass unsere Stadt im Grünen bleibt“, sagte die 54-Jährige.

Die mit Funke Jahrgangsgleiche Dagmar Bahlo würde eine Mehrzweckhalle bauen lassen. Und: „Am Herzen liegt mir Kloster Oesede. Dort muss der ganze Ortsteil überplant werden.“

Christoph Ruthemeyer nannte als ein Ziel, dass er zwar der Verwaltung vorstehe, sie aber die Fachlichkeit besitze. „Da muss ich nicht überall reingrätschen.“





Kitas und Bildung

Fragen aus dem Publikum: Was wollen die Bürgermeister in spe tun, um die Vergabekriterien der Kindertagesstätten (Kitas) transparenter zu machen? Das Problem ist bekannt und ist eine große Aufgabe, die nur mit etwas Zeit gelöst werden könne (Ruthemeyer).

Für welche Schulstruktur setzen sie sich ein, fragte Moderator Johannes Buß die Kandidaten. „Ich möchte keinen Krieg der Schulsysteme“, so Dagmar Bahlo. Jörg Welkener betonte, Bildung dürfe nicht von der Herkunft abhängen und sprach sich für eine Integrierte Gesamtschule aus.

„Es kann nicht sein, dass bei jedem Regierungswechsel in Hannover wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Wir müssen die Schulen in Ruhe arbeiten lassen“, meinte Christoph Ruthemeyer.

Petra Funke spielte den Ball zwar zurück an die Eltern, sprach sich aber für eine Gesamtschule aus. Und äußerte Kritik an den Schulleitern: „Sie machen alle gute Arbeit, sind aber nicht offen für Neues.“





Innenstadtentwicklung

Weitere Frage aus dem Publikum: Wie will der künftige Bürgermeister die Innenstadt gestalten? Christoph Ruthemeyer: „Oesede ist das Wohnzimmer der Stadt. Das bedeutet Weiterentwicklung.“ Petra Funke mahnte manche Inhaber an, Investitionen vorzunehmen. Kritik an diese Adresse ebenso von Jörg Welkener: „Die Geschäftsleute vor Ort kriegen es nicht hin, gleiche Öffnungszeiten zu beschließen.“ Und: Man müsse dafür sorgen, dass die Einwohner auch mehr Geld in der Tasche haben.

Dagmar Bahlo warnte davor, im Zuge der geplanten Brückensanierungen, zur Sicherung des Stadtzentrums nur auf verkehrsregelnde Maßnahmen zu setzen. Sie setze sich für eine Behelfsbrücke ein, da sonst das Zentrum abgeschnitten werde.