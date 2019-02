Georgsmarienhütte . Im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie haben rund 400 Beschäftigte in Georgsmarienhütte die Arbeit vorübergehend niedergelegt.

An der Kundgebung vor dem Werkstor hätten sich Mitarbeiter des Stahlwerks Georgsmarienhütte sowie weiterer Betriebe beteiligt, teilte die IG Metall am Freitag mit. Die Beschäftigten erwarteten deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen in der Stahlindustrie, sagte Georgsmarienhütte-Betriebsratschef Siegfried Gervelmeyer. In den bislang drei Verhandlungsrunden hatten die Arbeitgeber noch kein Angebot vorgelegt.

„Wenn in der nächsten Verhandlung nicht endlich etwas Brauchbares auf den Tisch kommt, werden wir noch eine Schippe drauflegen", warnte der Osnabrücker IG-Metall-Bevollmächtigte Stephan Soldanski. Die IG Metall Bremen rief derweil die Beschäftigten von ArcelorMittal in der Hansestadt für den 12. Februar zum Warnstreik auf.



Die Gewerkschaft verlangt unter anderem ein Urlaubsgeld von 1800 Euro, das wahlweise in freie Tage umgewandelt werden kann. Außerdem fordert sie für die 72.000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie sechs Prozent mehr Geld. Am Donnerstag hatten 3000 Beschäftigte in Niedersachsen vorübergehend die Arbeit niedergelegt. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 18. Februar.