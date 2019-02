Georgsmarienhütte. Weil er mit mindestens 1,93 Promille Auto gefahren war, bekam ein junger Mann aus Georgsmarienhütte eine Geldstrafe von 1200 Euro

Per Strafbefehl war gegen den 24-Jährigen wegen einer Trunkenheitsfahrt eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro ergangen. Dem jungen Mann war vorgeworfen worden, im vergangenen Juli von einer Gaststätte an der Papiermühle in Georgsmarienhütte angetrunken nach Hause gefahren zu sein. Gegen den Strafbefehl hatte er Einspruch eingelegt.

Während der folgenden Gerichtsverhandlung am Amtsgericht Bad Iburg machte er keine Angaben zu dem Vorwurf. Dem Richter zufolge hatten Freunde des Angeklagten in der fraglichen Nacht die Polizei verständigt – aus Sorge um ihren angetrunkenen Freund. Nach einem Streit mit seiner Freundin soll der 24-Jährige den Freunden gegenüber per SMS Suizidabsichten geäußert haben: Er wolle vom Balkon springen.

Die Beamten waren daraufhin zur Wohnanschrift des jungen Mannes gefahren. Sein Wagen habe vor dem Haus gestanden. Auf der Wache habe der angetrunkene 24-Jährige auch eingeräumt, gefahren zu sein, berichtete eine Polizeibeamtin. Er habe auch gesagt, dass sein Verhalten relativ leichtsinnig gewesen sei. Aufgrund der im Raume stehenden Suizidabsichten hatte die Polizei den Mann anschießend ins Ameos-Klinikum überstellt, was der freiwillig mitgemacht habe.

Für den Richter zeichnete sich damit schon eine klare Richtung des Verfahrens ab. „Ich mache das schon ein paar Tage“, beschied er dem 24-Jährigen. „Wenn sie einen Fehler gemacht haben, sollten sie dazu stehen.“ Wolle der Angeklagte die Sache durchziehen, werde es für ihn aufgrund seiner veränderten Vermögensverhältnisse im Falle einer Verurteilung auch teurer. Nach einer kurzen Beratung mit seinem Verteidiger entschied sich der junge Mann schließlich, den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück zu ziehen.