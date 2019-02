Georgsmarienhütte. Der Krimi-Autor Linus Geschke stellte am Mittwochabend seinen neuen Thriller „Tannenstein“ in der Buchhandlung Sedlmair vor. Der Roman ist der erste Band einer Trilogie, die sich besonders durch ihre Härte von seinen bisherigen Büchern abhebt.

Geschke, der sonst als Journalist für Spiegel Online und die Frankfurter Allgemeine Zeitung arbeitet, war von der Resonanz begeistert. „Es gibt Kreisligaspiele, die haben weniger Zuschauer“, scherzte der Autor. Die vielen Zuhörer hatte er wohl vor allem seiner Krimi-Reihe um das Ermittlerduo Jan Römer und Stephanie „Mütze“ Schneider zu verdanken. Doch den Anwesenden wurde schnell klar, dass „Tannenstein“ mit Geschkes früheren Romanen wenig gemeinsam hat.

Hart und authentisch

„Ich würde die Geschichte als hart und authentisch beschreiben. Es gibt nicht die klassischen Guten“, so Geschke. „Tannenstein“ handelt von einem Serienmörder, der „Der Wanderer“ genannt wird. Ermittler ist ein kriminell gewordener Ex-Polizist, der nur Rache im Sinn hat. Dann gibt es noch die russische Mafia, Zwangsprostituierte und Menschenhandel. Bereits im ersten Kapitel sterben elf Menschen. Dieses Buch ist nichts für schwache Nerven.



Grenze zwischen Gut und Böse

Besonders die Grenzziehung zwischen Gut und Böse war für den Autor dabei von Interesse. „Wie weit können die Guten gehen, bis sie nicht mehr die Guten sind? Mich interessiert bei diesen Geschichten immer, wie ich denn selbst handeln würde“, erklärte Geschke. Inspiriert hat ihn dazu vor allem die Netflix-Serie „Narcos“, eine US-amerikanische Kriminal- und Historien-Dramaserie über Drogenkartelle in den 1980er und 1990er Jahren in Kolumbien.

An einem abgeschiedenen Ort

In „Tannenstein“ gibt es kein Südamerika, keine Drogen. Der Roman spielt an einem abgeschiedenen Ort an der tschechischen Grenze. Geschke wollte, dass der Ort die Stimmung der Geschichte widerspiegelt. „Es gibt wenig Orte in Deutschland, die nicht schon besetzt sind. Die Alpen, der Schwarzwald, die Nordseeküste. Ostdeutschland mit seiner Nähe zu Tschechien kam mir passend dunkel vor“, so Geschke.

Nicht idyllisch ist, nicht typisch deutsch

Geschke wollte immer schon ein Buch schreiben, das nicht idyllisch ist, nicht typisch deutsch. Der Roman ist an amerikanische Thriller angelehnt und, neben der Netflix-Serie „Narcos“, an „Game of Thrones“. „Es muss nicht jeder überleben. Auch die Hauptfigur kann sterben und eine Nebenfigur kann zur Hautfigur werden. Das hätte ich in meinen bisherigen Romanen nicht machen können“ erzählte der Autor.

Anekdoten aus dem Autorenleben

Die Zeit zwischen den vorgelesenen Passagen füllte Geschke mit Anekdoten aus dem Autorenleben. Wie, wann und ob überhaupt ein Buch erscheint, hänge in hohem Maße von den Verlagen ab. „Je mehr Verlage für das Manuskript bieten, desto mehr Geld bekomme ich“, so Geschke. „Leider war nur ein Verlag beteiligt“. Der Prozess bis zum Erscheinen des Buches war ein wahres Tauziehen und hatte fünf Jahre gedauert. „Sie lesen dann sechs Stunden und ich habe immer noch keinen Porsche“, bemerkte der Autor mit einem Augenzwinkern.