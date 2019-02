Georgsmarienhütte. Was macht die EU in Sachen sozialer Standards und Rechte? Darüber informierte in GMHütte der Europafachmann Ralf Hell.

Vorweg: Die EU sei besser als ihr Ruf, lautete das Fazit von Hell. Warum das scheinbar noch viele nicht wissen, andere das bewusst nicht wahrnehmen, liege - so die These des professionellen Beraters in Sachen EU und EU-Fördermittel, in der Gründung der Gemeinschaft und in ihrem Aufbau verankert.

Zuständigkeiten contra Gemeinschaft

Zum einen sind es die gestreuten Zuständigkeiten, die es dem Zusammenwachsen so schwer machen, so Hell. Liegen alle Fragen rund um den Euro im alleinigen Entscheidungsbereich der EU, ist das etwa in der Sozialpolitik anders. Sie ist einer geteilten Zuständigkeit unterworfen, bei der die Mitgliedsstaaten eigenes Recht setzen können, bevor die EU davon Gebrauch machen darf. „Das macht es für die EU letztlich schwer, zum einen, bindende Entscheidungen zu treffen, und zum anderen auch sichtbar zu werden“, meinte Hell.

Aktiv werden können die EU-Organe letztlich nur dann, wenn die Mitgliedsstaaten eine Koordinierung ihrer Politik vereinbaren. Ein Beispiel: die Beschäftigungspolitik. Hier kann die EU Mindestbedingungen festlegen, die Staaten können aber darüber hinausgehen.

Möglich wurde aber eine Art Eigeninitiative der EU auf dem Höhepunkt der jüngsten Wirtschafts- und Finanzkrise. Mit der europäischen Beschäftigungsstrategie zielte man mit einem sechs Milliarden Euro schweren Programm darauf ab, Jugendliche unter 25 Jahren wieder für den Arbeitsmarkt zu gewinnen, schilderte der Europa-Experte Hell.

Sozialpolitik nur Anhängsel?

Dass sich eine gemeinsame, europäisch erweiterte Sozialpolitik so schwer verwirklichen lasse, liege auch im Gründungsmoment der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft von 1957. „Man hat damals vor allem auf marktliberale Lösungen gesetzt und die Sozialpolitik immer nur dann ins Feld geführt, wenn es darum ging, diese Liberalisierung, etwa die Arbeitnehmer-Freizügigkeit, zu ergänzen“, sagte Ralf Hell.

Verzicht auf Imagegewinn

Ein Instrument aus der EU-Gründerzeit hat sich bis heute gehalten: der Europäische Sozialfonds (ESF). Leider verzichte die EU ungewollt auf Imagegewinn, weil oft nicht deutlich werde, wie ESF-Mittel die Sozialpolitik in Europa gestalten, erklärte Hell. Frauen ermögliche das den individuell begleiteten Wiedereinstieg in den Beruf oder die sogenannten Mehrgenerationshäuser seien nur wenige Beispiele, wo Europa vor Ort aktiv sei. Gelder aus dem ESF machten zusammen mit einem anderen Regionalfonds ein Drittel des gesamten EU-Budgets aus.

Bürger haben Holschuld

Das die EU-Förderung oftmals einen schlechten Ruf habe, liege teilweise auch an der Verwaltung ihrer Gelder auf dezentralen, nationalen Ebenen. „Die dort getroffenen Entscheidungen, lasten dann viele „denen aus Brüssel“ an“, so Hell.

Er plädierte für ein mehr an Europa. Und dabei hätten die Bürger auch eine „Holschuld“, wenn es darum gehe, sich über die EU kompetent schlau zu machen.

Hell sprach auf Einladung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) in Zusammenarbeit mit dem Europe Direct Informationszentrum im Vorfeld der Europawahl.