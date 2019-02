Georgsmarienhütte Das Franziskus-Hospital Harderberg lädt am Sonntag, 10. Februar, Patienten und Interessierte zum diesjährigen Krebs- und Stomatag ein. Die Veranstaltung findet von 10.30 bis 14.30 Uhr in den Räumen des Brustzentrums, Alte Rothenfelder Straße 23, statt.

Ärzte und das Krebs- und Stoma-Team haben für die Veranstaltung Spezialisten gewonnen, die Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Neuerungen geben werden. In seinem Eröffnungsvortrag informiert Prof. Dr. Dr. Atzpodien über Neues in der Onkologie und Hämatologie. In weiteren Programmpunkten geht es um die Themen Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs, Krebs und Sexualität sowie Aktuelles zur Vorbeugung und Behandlung von Brustkrebs. Auch werden die Möglichkeiten der psychologischen Unterstützung und moderne Endoskopieverfahren zur Diagnostik von Tumorerkrankungen erörtert. Die aktuelle Entwicklung in der Diagnostik und Therapie des Lungenkrebses, Neuigkeiten im Bereich der Strahlentherapie sowie die interdisziplinäre Behandlung von Darmkrebs im Darmkrebszentrum stehen ebenfalls auf dem Programm.

Die Teilnehmer haben Gelegenheit, mit Ärzten, Psychoonkologen, Stomatherapeuten sowie weiteren Experten ins Gespräch zu kommen und sich an Infoständen und in der Ausstellung zu informieren. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.