Georgsmarienhütte. Zum Abschluss ist noch einmal wie zu besten Zeiten im „Waldrestaurant Schützenhaus“ auf dem Rehlberg Betrieb gewesen: Bis drei Uhr nachts war was los und viele alte Stammgäste, Freunde und Bekannte schauten vorbei, um Wirt Jürgen Vorwald „Tschüss“ zu sagen. Der 63-Jährige ist jetzt seit dem Wochenende in Rente.

Fast den gesamten Abend Dreier-Reihen vor der Theke und voll besetzte Tische im Schützenhaus: Der 63-jährige Gaststätten-Besitzer wird den letzten Tag als Wirt nicht vergessen: „Es waren so gut wie alle, die man über die Jahre gut kennt, noch einmal da.“ Zum Schluss hat er an der Musikbox noch einmal als letzten Song „Das alte Försterhaus“ gedrückt – eine Schnulzen-Parodie der Gruppe Peheiros, die mit Vogelgezwitscher und „Da wo es bebt und kracht“ in einer der Anfangszeilen startet.

Goldene Kneiipenjahre

Und so richtig gebrummt hat das ab 1. Oktober 1969 von seinen Eltern gepachtete Schützenhaus, das der Schützenverein 1927 in Eigenregie gebaut hat und das dann 1973 vom Pächter-Ehepaar gekauft worden ist, über viele Jahrzehnte. Jürgen Vorwald erinnert sich noch gut, dass die Gaststätte früher Sonntagmorgens zum Frühschoppen von elf bis halb eins voll war: „Da standen auch immer einige Pralinenkästen hinter der Theke für diejenigen Männer, die die Zeit auf dem Auge verloren hatten, um dann als Entschuldigungspräsent für die Ehefrau Verwendung zu finden, die daheim mit dem Mittagessen gewartet hatte.“

Doch diese Zeiten sind lange her: Früher wurden „ein Schnitzel und zehn Bier“ an einem Abend verzehrt, heute sind das „maximal eine Currywurst und fünf Bier“, stellt er die Umsatzrelationen zu den goldenen Kneipenjahren her. Als die Gaststätten um die Ecke noch feste Anlaufpunkte waren, sorgten Stammgäste sowie Vereine die ganze Woche für Betrieb – beim Schützenhaus bis auf den traditionellen Ruhetag am Dienstag.

Damals waren die Kegelbahnen regelmäßig im Monat von mehr als 100 Gruppen belegt, zuletzt sind es nur noch knapp die Hälfte gewesen. Vorwald: „Die Jüngeren wollen heute nicht mehr alle vier Wochen einen festen Termin, sondern nutzen die Bahn nach Lust und Laune.“

Frühere Umsatzgaranten wie der Schützenverein haben sich in der Zwischenzeit aufgelöst oder wie der Doppelkopf-Club deutlich reduziert. Der Wirt: „Die Dart-Freunde oder die Karnevalisten des Rot-Weiß Clubs waren bis zum Schluss hier.“

Für den 63-Jährigen steht fest: „Das allgemeine Kneipensterben wird weiter gehen.“ Deshalb hat er sich auch entschlossen, in Rente zu gehen: „Irgendwann muss ja einmal Schluss sein.“ Beschleunigt hat den Entschluss, dass die Tochter die Gaststätte nicht weiterführen will sowie eine schwere Lungenentzündung mit Nierenversagen, die im vergangenen Jahr zur Folge hatte, dass Vorwald „ein paar Tage bei Petrus an der Tür geklopft“ hat. Seither stand die Entscheidung, nicht „bis zum Ende“ hinter der Theke zu stehen und das Objekt irgendwann zu verkaufen.

Anzeige Anzeige

Der Schluss-Punkt Anfang Februar hat sich jetzt durch den Zeitpunkt des Rentenbescheids ergeben. Einziger Wermutstropfen: „Dass wir es jetzt nicht bis zum Jubiläum Anfang Oktober geschafft haben.“ Aber Gastro-Jahre sind durch den Abendbetrieb letztlich Stress-Jahre. Das wird für ihn auch dadurch deutlich, dass alle Mitarbeiter entweder ebenfalls in Rente gehen, oder in eine andere Sparte wechseln. Vorwald: „Dabei hat es zahlreiche Anfragen von Gaststättenbetreibern in der Region gegeben, ob sie nicht an anderer Stelle weitermachen wollen.“

Das Schützenhaus schließt er mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Das war alles in allem eine tolle Zeit und ich möchte mich bei Gästen, Nachbarn und Freunden sowie dem Mitarbeiter-Team und meiner Familie bedanken. Sonst wär es nicht so lange gegangen.“

Der erste Urlaub

Die nächsten Wochen steht jetzt des Ausräumen der Gaststätte auf dem Programm. Dann geht es nach 23 Jahren zum ersten Mal mit Ehefrau Annegret wieder in Urlaub.

Im Schützenhaus wird aber noch länger Licht sein: Die Kegelbahn-Anlage ist Vereinseigentum und wird in jedem Fall erst mal weiter genutzt – bis ein Käufer gefunden ist.