Georgsmarienhütte. Norbert Buhl ist Ahnenforscher. Und Vorsitzender des Heimatvereins Kloster Oesede. Und er ist ein Nachkomme einer der Familien aus dem schlesischen Niederschwedeldorf, dessen Einwohner nach dem Zweiten Weltkrieg in den Jahren 1946/47 aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Ein großer Teil der Niederschwedeldorfer kam damals nach Kloster Oesede.

Spurensuche

Mit einem Bildvortrag über die Geschichte von Niederschwedeldorf, in der Klosterpforte von Kloster Oesede, sorgte Referent Norbert Buhl für rappelvolle Sitzreihen.

Als Sohn einer der vertriebenen Familien führte Buhls Forschung in der Vergangenheit und Familiengeschichte fast automatisch in das heutige Szalejów Dolny, also nach Niederschwedeldorf. Seine Mutter war die älteste Tochter einer Niederschwedeldorfer Bauernfamilie. Der Vater heiratete sie 1943 im Dorf. Er selbst kam aus einem Nachbarort. „Mein Vater war damals im Krieg, im Arbeitsdienst und als Soldat. Sie hatten sich verloren und nach dem Krieg wiedergefunden. Meine Wurzeln liegen also in Schlesien. Erst durch die eigene Ahnenforschung bin ich irgendwann auf die Heimatgruppe gestoßen“, erklärte Buhl.





"Ich war vierzehn mal in Schlesien"

In der Gruppe fand er Gleichgesinnte und ehemalige Niederschwedeldorfer die ihm weiterhalfen. Später wurde er zum Vorsitzenden des Heimatvereins gewählt. Bei der Sache, ist er mit großem Engagement: „Ich habe auch bei den Mormonen geforscht, die haben die Kirchenbücher auf Film, und ich war vierzehn mal in Schlesien.“

Ausgetretene Treppenstufen

Einige Besucher des Vortrages sind in der Region Kloster Oesede geboren und haben keinen direkten familiären Bezug, interessieren sich aber trotzdem für das Thema Niederschwedeldorf. Andere haben ihre Wurzeln in Niederschwedeldorf und erinnerten sich als Zeitzeugen noch an kleine Details, wie ausgetretene Treppenstufen in den Häusern oder an Orte an denen sie früher als Kinder gespielt haben.

Haus und Hof verlassen

Zeitzeuge Martin Heinze, geboren am 2.September 1938 in Niederschwedeldorf, erinnerte sich: „Wir sind 1946 vertrieben worden, meine Eltern mit zehn Kindern. Wir mussten Haus und Hof verlassen und innerhalb von drei Tagen weg sein. Ich war siebeneinhalb Jahre alt.“

Später reiste Heinze zurück, um die ehemalige Heimat zu besuchen. „Wir waren schon ein paar mal mit dem Bus da. Ein hiesiger Busunternehmer hat die Reisen organisiert, seine Frau war auch aus Niederschwedeldorf. Vor sieben, acht Jahren sind wir mit unseren Kindern hingefahren, die wollten mal sehen wo Papa herkommt. Die sind ganz begeistert gewesen.“