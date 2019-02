Am 16. Februar können die Kinder und Jugendlichen selbst zur Spraydose greifen. Auf dem Bild von links: Alexander Von der Heide (Stadt GMHütte), Jugendpflegerin Martina Möllenkamp, Bürgermeister Ansgar Pohlmann und Ilana Wolters vom Caritasverband. Foto: Stadt GMHütte/Niklas Otten

Georgsmarienhütte Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt: Am Samstag, 16. Februar, lädt das neue Jugendtreff-Team in Holzhausen unter dem Motto „Gestaltet euren Jugendtreff“ von 15 bis 18 Uhr zu einem Aktions- und Schnuppertag ein. Neben Snacks und Getränken werden auch mehrere Aktionstische aufgebaut, an denen die Jugendlichen selbst über Maßnahmen, Projekte oder weitere Planungen abstimmen können.