Georgsmarienhütte Es sind noch knapp fünf Wochen bis zur GMHütter Bürgermeisterwahl am Sonntag, 10. März, und auch im Straßenbild ist der Wahlkampf jetzt angekommen. Seit dem Wochenende hängen die ersten Plakate der Kandidaten der beiden großen Parteien. Grüne und Linke wollen bis Mitte Februar ihre Bewerber am Straßenrand in den Blickpunkt rücken.

Bisher ist von Wahlkampfstimmung recht wenig zu spüren gewesen, doch das ändert sich jetzt. Das GMHütter CDU-Wahlkampfteam hat am Samstagmorgen in Kloster Oesede mit dem Plakatieren begonnen und ist anschließend in Holzhausen und Oesede unterwegs gewesen, um den Unions-Bürgermeisterkandidaten Christoph Ruthemeyer an möglichst optimal sichtbaren Standorten zu platzieren. Der SPD-Ortsverein der Hüttenstadt hat am Wochenende in Alt-GMHütte, dem Stadtzentrum und am Harderberg angefangen, SPD-Bewerberin Dagmar Bahlo in den Blick der Wählerinnen und Wähler zu bringen.

Grüne und Linke ziehen nach

Beide Parteien wollen jetzt möglichst schnell alle Stadtteile mit den Wahlkampf-Portraits ihrer Kandidaten abdecken. Grüne und Linkspartei wollen bis spätestens Mitte Februar nachziehen. Der GMHütter Grünen-Sprecher Johannes Bartelt: „Die Plakate für unsere Bewerberin Petra Funke sind im Druck.“ Sie könnten frühestens am kommenden Wochenende zum Einsatz kommen.

Auch bei den Linken läuft der Wahlendspurt-Countdown. Bürgermeister-Kandidat Jörg Welkener: „Wir wollten eigentlich überhaupt nicht groß plakatieren, aber nachdem hier alle anderen in die Offensive gehen, müssen wir auch nachziehen.“ Seine persönliche Einschätzung zum Plakat-Thema: „Eigentlich ist es absoluter Blödsinn, überall in der Stadt die Köpfe an den Straßen zu präsentieren.“ Entscheidend aus seiner Sicht: „In der Woche vor dem Wahltermin muss alles in der Öffentlichkeit sein.“

In dieser Woche beginnen auch die Diskussionsrunden mit den vier Bürgermeisterkandidaten. Auftakt ist am Donnerstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr in der Landvolkhochschule, wo die GMHütter Kolpingsfamilien einen öffentlichen Diskussions- und Informationsabend mit den Bewerberinnen und Bewerbern um die Nachfolge von Amtsinhaber Ansgar Pohlmann (CDU) veranstalten. Die Moderation hat hier Johannes Buß, der Leiter der Landvolkhochschule.

Das nächste Aufeinandertreffen der Wahlvorschläge von CDU, SPD, Grünen und Linke folgt dann bereits am kommenden Montag, 11. Februar, wenn die GMHütter Bildungsgenossenschaft im Niedersachsensaal des Rathauses von 17.15 bis 18.45 Uhr speziell die jeweiligen Positionen zum Thema Bildung beleuchtet.

Am Donnerstag, 14, Februar, steht dann die Diskussionsrunde der Kolpingsfamilie Holzhausen-Ohrbeck im Pfarrheim der St. Antonius-Kirchengemeinde auf dem Programm. Letzter verbaler Schlagabtausch ist nach derzeitigem Stand ein weiterer Abend der Bildungsgenossenschaft am Donnerstag, 28. Februar, bei dem sich alles um den Nahverkehr in der Region drehen wird.

Anzeige Anzeige

Ab kommende Woche Briefwahl

Fest steht inzwischen auch die Zahl der Stimmberechtigten am 10. März. Insgesamt 26393 Bürgerinnen und Bürger sind am Stichtag 27. Januar, dem Datum genau sechs Wochen vor Wahl, mehr als drei Monate in der Hüttenstadt mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet gewesen und somit im Wahlregister erfasst worden. Das Briefwahlbüro ist ab kommenden Montag im GMHütter Rathaus geöffnet. Die Wahlzettel mit den Vorschlägen der Parteien sind derzeit in Druck.