Georgsmarienhütte. Seit Mitte Oktober ist Nora Wöstemeyer als Ehrenamtskoordinatorin beim DRK Kreisverband Osnabrück-Land aktiv. Ihre Stelle wurde neu geschaffen, um einerseits die ehrenamtlichen Helfer in den DRK-Ortsvereinen optimal zu unterstützen. Andererseits ist die Oesederin auch Ansprechpartnerin nach Außen.

Nora Wöstemeyer hilft Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, bei der Suche nach einem geeigneten Betätigungsfeld im DRK. „Auch das Ehrenamt unterliegt dem Strukturwandel: Viele Helfer möchten sich lieber projektbezogen und zeitlich begrenzt einbringen", erläutert die 31-Jährige, "das Ehrenamt soll perfekt ins Leben passen. Und genau dazu biete ich den Menschen individuelle Beratung.“





Was muss ein Ehrenamtler mitbringen?

Wer kann helfen? Und was muss man als Ehrenamtler eigentlich mitbringen? Beim Jugendrotkreuz sind schon Kinder, Jugendliche und junge Menschen zwischen sechs und 27 Jahren ehrenamtlich tätig – etwa im Schulsanitätsdienst. Doch auch neben Beruf und Familie sowie im Rentenalter gibt es viele Möglichkeiten, sich für ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft stark zu machen: „Ob in den Bereitschaften unserer Ortsvereine, im Sanitätsdienst und als Sanitäter vor Ort, im Katastrophenschutz, zur Blutspende oder als Assistent in der Erste-Hilfe-Ausbildung – bei uns ist jede Hilfe willkommen", so Wöstemeyer.





Viele Möglichkeiten



Darüber hinaus betreibe das DRK zwei Seniorenwohnanlagen sowie drei Kindertagesstätten. "Und auch in unseren Ortsvereinen sind wir dankbar für Mithilfe“, sagt Nora Wöstemeyer. Und fügt hinzu: „Auch bei besonderen Projekten wie unserem Erzählcafé für Senioren in Hollage freuen sich die ehrenamtlichen Leiterinnen über neue Mitstreiter."

Spaß am Helfen

Mitbringen müssten ehrenamtliche Helfer vor allem eines: Spaß daran, anderen Menschen zu helfen. Auch im hohen Alter oder mit Handicap kann man der Gesellschaft sehr viel Gutes tun. Nora Wöstemeyer berichtet: „In unserem Ortsverein Oesede ist zum Beispiel eine Dame aktiv, die im Elektrorollstuhl sitzt. Bei unseren Blutspendeterminen nimmt sie am Eingang die Daten der Spender auf.“

Kostenlose Aus- und Weiterbildung

Die Helfer haben nicht nur ideelle Vorteile: Auch rein praktisch profitieren beispielsweise junge Menschen, die später im medizinischen Bereich arbeiten möchten, von einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Sanitätsdienst des DRK. Hier absolvieren sie kostenlose Ausbildungsprogramme nach höchsten Qualitätsstandards und sammeln wertvolle Praxiserfahrung. „Durch ehrenamtliche Tätigkeiten entsteht für das Engagement keine Kosten“, betont Nora Wöstemeyer. Unsere aktiven Helfer sind auch gegen Unfälle versichert. Denn die Sicherheit unserer Helfer hat für uns oberste Priorität.“





Von Kindesbeinen an ...



Schon von Kindesbeinen an hat Nora Wöstemeyer Erfahrungen im Ehrenamt gesammelt: „Als Schülerin habe ich gerne in der Bibliothek geholfen und in einem Heim für Kinder mit Behinderung tätig gewesen. Aktuell engagiere ich mich im Elternbeirat des Kindergartens meiner Tochter.“ Die Erziehungswissenschaftlerin mit Schwerpunkt Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung legt großen Wert auf Flexibilität und Eigenständigkeit – denn Ehrenamt soll Spaß machen und Menschen miteinander verbinden.





Im persönlichem Gespräch

Im persönlichen Gespräch lotet Nora Wöstemeyer die Wünsche und Erwartungen aus und informiert über wohnortsnahe Betätigungsmöglichkeiten. Ob ein Mal pro Woche, ein Mal im Monat oder projektbezogen in den Ferien: Beim DRK Kreisverband Osnabrück-Land kann jeder helfen.





Kontakt

Ehrenamtskoordinatorin Nora Wöstemeyer ist mittwochs, donnerstags und freitags in der

Kreisgeschäftsstelle DRK Osnabrück-Land erreichbar:

Telefon: 0541 – 58 99 86

E-Mail: nora.woestemeyer@kv-os-land.drk.de