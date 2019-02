Georgsmarienhütte SPD-Bürgermeisterkandidatin Dagmar Bahlo hat zum Thema Veranstaltungshalle Position bezogen. Die 53-Jährige sieht die Notwendigkeit, dass eine Stadt wie GMHütte als Mittelzentrum auch über einen Ort für größere Veranstaltungen verfügen müsse. Die von der CDU dafür ins Gespräch gebrachte Nutzung der Realschulsporthalle lehnt sie aber genauso wie die GMHütter SPD jedoch ab. Bahlo: „Klares Nein zu diesem Vorschlag.“

Der Schul- und Freizeitsportbetrieb würde nach ihrer Einschätzung durch eine derartige Nutzung stark beeinträchtigt, heißt es in einer Pressemitteilung: „Die Vor- und Nachbereitungen, die Großveranstaltungen jeweils erfordern würden, hätten erhebliche negative Folgen für den Trainingsbetrieb der Vereine“, so Bahlo. Diese Auswirkungen befürchten auch Vertreter der GMHütter Sportvereine, wie ein Gespräch mit deren Vertretern gezeigt habe.

Dagmar Bahlo schwebt als Lösung vielmehr eine Multifunktionshalle in der Größenordnung einer Kapazität zwischen 400 und 700 Personen vor, damit auch eine Wirtschaftlichkeit gegeben sei. „Allein eine Halle zu bauen für ein paar Großveranstaltungen im Jahr kommt nicht in Frage“, macht sie in der Pressemitteilung deutlich. Dazu müssten Kooperationspartner gefunden werden.

In einem Gespräch mit der Schulleitung des Gymnasiums Oesede sei deutlich geworden, dass es sich beim Standort zwar um die größte Schule im Landkreis handele, aber das Gymnasium in GMHütte das einzige im Kreis sei, das über keine Aula verfüge. Für größere Veranstaltungen mit Eltern, Schülern und Lehrerschaft fehlten hier deshalb die notwendigen Raumkapazitäten. Bahlos Lösungsvorschlag: Hier müsste der Kontakt mit dem Landkreis gesucht werden, um eventuell gemeinsam eine Multifunktionshalle mit der Möglichkeit, hier größere Veranstaltungen durchzuführen zu bauen. Eine solche Halle könnte dann sowohl für Theater, Musik- und Festveranstaltungen der Stadt, als auch Schul-Termine genutzt werden. Bahlo: „Würde die Halle direkt neben der vorhandenen Mensa realisiert, könnte diese zum Beispiel als Catering-Bereich genutzt werden.“

Auch für einzelne Großveranstaltungen mit mehr als 700 Besuchern hat die SPD-Bürgermeisterkandidatin einen Lösungsansatz: „Hier könnte sich die Nutzung eines Festzeltes anbieten.“ Dazu wäre seitens der Stadt die Infrastruktur– Strom, Wasser, Abwasser – , auf einem geeigneten Platz herzustellen. Als möglicher Fläche biete sich zum Beispiel der Parkplatz Potthoffs Feld an, so Bahlo.