Georgsmarienhütte. Georgsmarienhütte/ Bad Iburg Die für die Jahre 2020 bis 2024 anstehenden Verkehrsumleitungen während der Brückenerneuerungen in Harderberg und Oesede wollen die GMHütter und Bad Iburger Grünen nutzen, Anreize für einen Umstieg auf Busse zu schaffen. Die Grundidee: An absehbaren Engstellen sollen Busse und Individualverkehr getrennt geführt werden, damit der Busverkehr auch während der Bauarbeiten verlässlich bleibt.

Busse rechts, Pkw links: Der Bad Iburger Grünen-Sprecher Manfred Tobergte erläuterte in einer Pressemitteilung das Konzept: Wenn die B 51 in Höhe Bolte-Haus in Richtung Osnabrück gesperrt wird, sollten aus Richtung Iburg kommende Busse über die rechte Abfahrt geführt, während Pkw links in Richtung Kreisel geleitet würden. Die Busse könnten dann nach der Abfahrt geradeaus die Kolpingstraße nutzen. In diesem Fall müsse die Bushaltestelle Gildehaus in Richtung Bahnhof verlegt werden. Soweit das für Gelenkbusse nicht möglich sei, könnte die Peter-und-Paul-Kreuzung zum Linksabbiegen dienen.

Früher zurück auf die B51: „Eine weitere Beschleunigung kann Bussen in Höhe „Osterheide“ geboten werden, in dem sie bereits dort auf die B 51 Richtung Osnabrück einbiegen und die Ampel an der Niedersachsenstraße einsparen“, erklärte Tobergte weiter. In diesem Fall müsse die Haltestelle Weghaus entsprechend angepasst werden. Wichtig sei außerdem, dass die Stadt Osnabrück ihre Hausaufgaben mache und die Busse dort nicht weiter im Stau landeten. „Wenn mehr voll besetzte Busse fahren, bleibt mehr Platz für die restlichen Pkw“, so Tobergte.



Landesmittel: Weser-Ems-Geschäftsführer Jörg Schneider, so die Grünen, habe in einem Gespräch zugesagt, die Vorschläge zu prüfen. Denkbar seien Zuschüsse des Landes, das seit 2017 kommunalen Aufgabenträgern 20 Millionen Euro jährlich für die Verbesserung des ÖPNV zur Verfügung stelle.

Tarife und Schnellbusse: Mit Schneider diskutierten die Grünen auch über tarifliche Möglichkeiten wie ein Ein-Euro-Ticket. Ein solcher Tarif, so Schneider, müsse mit der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) geklärt werden. Bei Unterstützung durch die Kommunen könne ein Schnellbus eingeführt werden wie das für Bad Essen, Damme und Fürstenau bereits der Fall sei. Sinnvoll sei eine wissenschaftliche Begleitung eines solchen Projektes.

Provisorische Querung: Aus Sicht der Georgsmarienhütter Grünen muss an der Brückenstraße in Harderberg eine provisorische Querung für Radler und Fußgänger insbesondere für den Schulweg während der Bauarbeiten geschaffen werden. Wichtig sei die frühzeitige Beteiligung der betroffenen Bürger.

L95: Vermisst werden von den Grünen noch immer Informationen, wie die Busführung während der sechs Vollsperrungsphasen in diesem Jahr an der L95 zwischen Oesede und Kloster Oesede erfolgen soll.