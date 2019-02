Georgsmarienhütte. Das Panoramabad GM-Hütte hat am Freitag seinen dritten Familien- Spieletag veranstaltet. In dem 30 Grad warmen Wasser wurde für Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren wieder allerhand geboten: von Kanupaddeln, dem aufblasbaren Schwimmbadhund „Doggy“ über Wasserball bis hin zu Aquafitness mit der Schwimmnudel.

Kurz vor 12 Uhr im Panoramabad in Georgsmarienhütte: In Niedersachsen sind Zeugnisferien, das Bad hat zu seinem dritten Spieletag aufgerufen, Kinder plantschen fröhlich kreischend mit bestimmt 100 bunten Schwimmnudeln im Wasser herum, springen vom Beckenrand oder klettern auf „Doggy“, dem großen aufgeblasenen Poolhund, um auf der anderen Seite wieder herab zu rutschen. Für Schwimmmeister Peter Hehmann stellt so ein Tag eine besondere Herausforderung dar: „Es bedarf einem gewissen Maß an Vorbereitung. Um die Übersicht zu behalten brauche ich zwei zusätzliche Kräfte zur Verstärkung, denn man muss schon mehr aufpassen als sonst“. Seit 5.30 Uhr ist er im Einsatz, prüfte die Wasserqualität, ging von unten nach oben die Rutsche ab um sie zu untersuchen, und stellte diverse Spielgeräte wie Schwimmmatten oder Kanus parat, damit später alles griffbereit ist.

Jetzt zückt er sein Handy, sucht schnell die Charthits vom vergangenen Jahr und drückt auf „play“. Während Kay Ones Remix Version von Brother Louie durch die Lautsprecher hallt, startet im Variobecken der Aqua- Fitnesskurs unter Animateur Mathis Klanke. Während Klanke am Beckenrand mit lauter Stimme die Kommandos gibt, mühen sich 30 Kids im nassen Element mit der 160 cm biegsamen Schwimmnudel sichtlich mehr ab.

Gegen den sanften Wasserwiderstand wird die bunte Nudel unter Wasser, vor und wieder zurück zum Körper gezogen. „Aquafitness ist ideal zur Bewegungsschulung“, verkündet Hehmann, während die Kinder rückwärts durch das auf 95 cm abgesenkte Becken joggen.

Julia Moor ist eigens aus Bad Essen angereist und hat gleich fünf Kinder im Alter von sieben bis elf Jahre dabei. „Wir waren schon öfter hier im Bad, aber noch nie zu einem Spieletag. Das ist ja total entspannend, so viele unterschiedliche Möglichkeiten und die Kinder habe ich auch gut im Blick“, zeigt sich die Mutter begeistert.

Sohn Silas (7) bestätigt: „Das ist mega- gut. Ich bin gerutscht, gesprungen und habe schon Ball gespielt.“ Auch dem kleinsten Besucher Nils Prokopy ( 1,5) scheint es Spaß zu machen, in seiner dicken Schwimmweste planscht er fröhlich herum und will erst gar nicht mehr aus dem warmen Nass heraus. Mutter Viola ist mit ihm eher zufällig im Bad, von dem Spieletag wussten sie nichts, finden es aber „super“.

Hehmann steht am Beckenrand des Schwimmerbeckens und pfeift plötzlich laut in seine Trillerpfeife. Ein kurzes „Jungs“ genügt und die drei Burschen vor ihm merken, dass sie in ihrem Eifer das eingegrenzte Territorium verlassen haben und sich auf der Schwimmerbahn befinden. Schnell paddeln sie wieder zurück auch wenn sie keine Schwimmer gestört haben. Die sind nämlich zu der Zeit nicht im Bad zu finden. „Die meisten kommen sowieso ganz früh oder spät. Da wir frühzeitig auf den Spieletag hingewiesen haben, wissen diese Bescheid und haben Verständnis“, ist sich der Schwimmmeister sicher.

Ob er schon einmal zu einer Rettungsaktion ins Wasser musste? „Nein, noch nicht. Und ehrlich, ich bin froh, wenn so ein Tag vorbei ist und nichts passiert ist. Dann freu´ ich mich.“ Bis 15 Uhr hat er an diesem Tag noch Schicht. Nach dem Aquafitness wartet der nächste Programmpunkt und es werden die drei Meter langen Schlauchkajaks ins Wasser gezogen. Später steht noch Wasserball an, doch dann hat Hehmann die 32 Grad warme Halle verlassen, die Arbeit an weitere Kollegen delegiert, und befindet sich bei Eiseskälte auf dem Weg nach Hause.