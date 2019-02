Georgsmarienhütte Droht am Ende die Arbeitslosigkeit? Die Verunsicherung bei den Arbeitnehmern von Freund Verpackungen und SD Automotive ist nach den Insolvenzanträgen groß. Beim Automobildienstleister wird auf einen Investor gehofft, bei Freund gibt es einen Sozialplan.

Seit Mitte 2011 hat es sechseinhalb Jahre keine größeren Firmenpleiten in GMHütte mehr gegeben, sondern nur die 111 Entlassungen, die SD Automotive im Oktober 2017 ausgesprochen hat. Jetzt mussten im Dezember mit Freund Verpackungen sowie im Januar mit SD Automotive gleich zwei bekannte Unternehmen Insolvenz anmelden. Was diese Entwicklung für die Stadt bedeuten könnte, hat GMHüttes Bürgermeister Ansgar Pohlmann in der Ratssitzung am Montagabend unter „Bericht des Bürgermeisters“ deutlich gemacht.

Zwei gute Gewerbesteuerzahler

„Wir können als Stadt nur hoffen, dass nicht mit weiteren Entwicklungen zu rechnen ist. Sonst müssen wir mit unseren Finanzplanungen eventuell vorsichtiger werden“, hat der Ende Mai ausscheidende Amtsinhaber da ausgeführt. Denn beide Firmen haben in der Vergangenheit zum guten GMHütter Gewerbesteuerergebnis beigetragen.

Bei Freund Verpackungen hat es am Donnerstagmittag eine Betriebsversammlung gegeben. Eine Woche zuvor hatten sich Betriebsrat und Geschäftsführung bei den Verhandlungen über einen Sozialplan auf eine Lösung verständigt. Einzelheiten zur Vereinbarung und zur „Transfergesellschaft“ sind am Donnerstag den Mitarbeitern vorgestellt worden.

Die Eckpunkte: Eine Verdoppelung der Dauer der individuellen Kündigungsfrist als Beschäftigungszeit in der Transfergesellschaft. Die beträgt jetzt maximal sechs und minimal vier Monate. Weiter steht fest, dass alle Mitarbeiter 82 Prozent ihres bisherigen Nettoeinkommens als Monats-Entgelt erhalten. Diese Vereinbarung steht derzeit noch unter Vorbehalt der Zustimmung des Gläubigerausschusses, der in der nächsten Woche tagt, und unter Finanzierungsvorbehalt seitens Weig.

Ziel der Beschäftigungsgesellschaft ist es, durch individuelle Qualifizierungsangebote die Vermittlungschancen der Mitarbeiter zu verbessern. So bekommt auch jeder Beschäftigte, der zum 1. März in die Transfergesellschaft wechselt, Unterstützung bei Jobsuche und Bewerbungen. Für diejenigen, die vor Ablauf ihrer maximalen Förderzeit aus der Transfergesellschaft ausscheiden, gibt es eine sogenannte „Springerprämie“.

Der „Freund“-Betriebsratsvorsitzende Matthias Schwark ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Es war anstrengend und nicht einfach, aber es hat funktioniert. Wir haben, glaube ich, in der Insolvenz das erreicht, was möglich war.“ Weig Packaging und Arbeitsagentur stellen, wie zu hören ist, insgesamt mehr als 1,5 Millionen Euro zu Verfügung, um die Qualifizierungsgesellschaft zu finanzieren.

Der Zeitplan: Fest steht, dass am 28. Februar bei Freund Verpackungen endgültig Schluss, abgesehen von einem Mini-Trupp, der bis Ende Mai die Ausräumarbeiten vornimmt. Die Mitarbeiter haben jetzt die Möglichkeit, sich am 1. März bei der Arbeitsagentur arbeitslos zu melden oder in die Transfergesellschaft zu wechseln. Der Betriebsratsvorsitzende: „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können jetzt in der Transfergesellschaft herausfinden, wo die Reise für sie hingehen kann.“

Schwark geht davon aus, dass sich mehr als 90 Prozent der Betroffenen für das Qualifizierungsangebot entscheiden werden. Nach seinen Angaben beträgt die Zahl der hierfür infrage kommenden Mitarbeiter bei Freund aktuell noch 85 Personen, da geringfügig Beschäftigte nicht einbezogen werden und es auch einige gibt, die bereits einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben.

SD-Lösung völlig offen

Chancen aus Arbeitsagentur-Sicht: Die Erfahrungen der GMHütter Arbeitsagentur bei der Vermittlung der im Oktober 2017 gekündigten 111 „SD Automotive“-Mitarbeiter zeigen, dass bei entsprechender Qualifizierung derzeit eine gute Chance besteht, wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden.“

Nach drei Monaten hatten hier rund 60 Prozent der Betroffenen einen neuen Job gefunden. Nach einem halben Jahr waren es knapp drei Viertel der Betroffenen. Annegret Lalottis, Leiterin der GMHütter Arbeitsagentur-Geschäftsstelle: „Das war eine gute Integrationsquote, die zeigt, dass wir beständig einen sehr guten Arbeitsmarkt im Südkreis haben. Ich wünsche mir ein ähnliches Ergebnis für die Mitarbeiter der Firma Weig.“

Welchen Lösung es am Ende bei SD Automotive geben wird, ist noch völlig offen. Hier sind rund 500 Mitarbeiter betroffen. Der Automobildienstleister hat eine auf Sanierungsberatung spezialisierte Kanzlei aus Hannover ins Haus geholt, die zusammen mit dem vom Osnabrücker Amtsgericht bestellten vorläufigen Sachverwalters im Rahmen des vom Gericht angeordneten „Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung“ den Fortbestand des Unternehmens sichern soll.

Sollte es zu Kündigungen kommen, wird es hier aber keine Verhandlungen von Interessenvertretern mit der Geschäftsführung über einen Interessensausgleich- oder Sozialplan geben. Denn bei SD Automotive gibt es keinen Betriebsrat und auch ein Tarifvertrag kommt hier nicht zur Anwendung.