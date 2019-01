Georgsmarienhütte Andere klagen über fehlenden Nachwuchs, nicht aber die Ortsfeuerwehr Oesede: Ortsbrandmeister Bernard Funke freute sich über gleich neue junge Kameraden, die in die Wehr aufgenommen werden.

Laura Dierker, René Elbert, Sascha Pier, Jost Kuckmeyer und Vincent Diezmann wurden von Bernard Funke vom Feuerwehrmannanwärter zum Feuerwehrmann bzw. -frau befördert. Damit versehen derzeit 56 Männer und fünf Frauen ihren Dienst bei der Feuerwehr Oesede. Auch an weiterem Nachwuchs scheint es nicht zu mangeln, denn die Jugendfeuerwehr hat eine Mitgliederstärke von einem Mädchen und 17 Jungen.

Dass die Feuerwehr so viel Personal braucht, sieht man an den Zahlen, die aus dem Jahresbericht, der vom Schriftwart Axel Schäfer verlesen wurde, hervorgehen. So musste die Feuerwehr 2018 insgesamt 66-mal zu Brandalarmen ausrücken und 103-mal wurde technische Hilfe geleistet. Besondere Einsätze waren der Brand im Franziskus Hospital Harderberg, wo eine Person bei einem Zimmerbrand starb, der Moorbrand in Meppen wo neun Kameraden mit einem Fahrzeug drei Tage im Einsatz waren.

Sieben Mal wurde zu Verkehrsunfällen ausgerückt, wobei allerdings „nur“ einmal eine Person schwer eingeklemmt war. Außerdem wurden noch zwei Brandsicherheitswachen durchgeführt und an fünf Übungen teilgenommen.

Rechne man die Dienststunden und die Einsatzstunden zusammen, so Funke, wurden insgesamt 6324 Stunden ehrenamtlich geleistet. Bei so viel Arbeit brauche es gutes Gerät: Kurz vor Weihnachten erhielt die Feuerwehr ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug, das ein in die Jahre gekommenes Löschfahrzeug ersetzte. Inzwischen habe sich das neue HLF schon bei zahlreichen Einsätzen bewährt: So musste es allein in der Silvesternacht fünfmal ausrücken. Offiziell wird das neue Auto allerdings am 15. Februar, durch die Stadt Georgsmarienhütte, übergeben.

Stadtbrandmeister Gerd Glane dankte den Anwesneden: Er wisse, dass man sich auf die Feuerwehr in Oesede verlassen könne. Er zeigte auch nochmal verschiedene Beschaffungen auf, die zusätzlich zum HLF20 gekommen sind. Wie Elektro Kettensäge, Navigationsgeräte und vieles mehr. Außerdem gab er bekannt, dass spätestens 2021 eine neue Drehleiter angeschafft wird.

Ortsbrandmeister Bernard Funke teilte der Versammlung noch einige personelle Veränderungen mit. Joachim Graß wurde von ihm zum neuen Atemschutzgerätewart ernannt und Patrick Kleine-Hartlage ist und bleibt Stellvertretender Jugendwart.

Bei den anschließenden Wahlen gab es kaum Veränderungen. Gerätewart ist und bleibt Dieter Kleine-Hartlage und sein Stellvertreter ist und bleibt Axel Schäfer. Neuer Schriftwart ist Marcel Gervelmeyer der Axel Schäfer ablöst, weil der sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt hatte.