GMHütter Automobildienstleister will sich gestärkt aufstellen MEC öffnen

Eins von zwei GMHütter Werke der SD Automotive GmbH: der Standort an der Hamburger Straße im Stadtteil Harderberg. Insgesamt beschäftigt der Automobildienstleister zusammen mit der Alt-GMHütter Produktionsstätte an der Werner-von-Siemens-Straße sowie den Außenlagern rund 500 Mitarbeiter. Foto: Archiv/Gert Westdörp

Georgsmarienhütte Die GMHütter SD Automotive GmbH will das am Freitag vom Amtsgericht Osnabrück angeordnete Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung nutzen, um sich „für die Herausforderungen einer sich drastisch verändernden automobilen Zukunft gestärkt aufzustellen“. Der Geschäftsbetrieb läuft uneingeschränkt weiter.