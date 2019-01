Osnabrück. Im Prozess gegen einen 25-Jährigen aus GMHütte, der seinen Sohn zu Tode geschüttelt haben soll, will das Landgericht Osnabrück einen Gießener Rechtsmediziner als Obergutachter hinzuziehen. Grund dafür ist ein erheblicher Dissens zwischen zwei Sachverständigen.

Professor Reinhard Dettmeyer, Leiter der Rechtsmedizin der Universitätskliniken Gießen und Marburg, soll für Klarheit in der Untersuchung des Todesfalls eines Georgsmarienhütter Säuglings sorgen. Dettmeyer arbeitet seit 1996 als Gutachter in Fällen mutmaßlicher Kindesmisshandlung und Kindstötung, er ist einer von vier Autoren des medizinischen Fachbuchs „Kindesmisshandlung“ und hat zahlreiche Vorträge zum Thema Gewalt gegen Kinder gehalten.

Konträre Einschätzungen

Den Vorschlag, Dettmeyer als Obergutachter zu beauftragen, machte Vanessa Preuss, die den Prozess bislang als Hauptsachverständige begleitet hat. Ihre Empfehlung begründete Preuss vor allem damit, dass Dettmeyer sowohl Forensiker als auch Pathologe ist. Damit vereint er die beiden Fachrichtungen, deren Vertreter sich bislang im Prozess mit konträren Einschätzungen gegenüberstehen.

Denn während die Forensikerin Preuss den Todesfall des GMHütter Säuglings eindeutig als Folge eines Schütteltrauma-Syndroms einstuft, nimmt der Rechtsmediziner Hans-Heinrich Kreipe einen natürlichen Tod an, dem eine angeborene Gerinnungsstörung zugrunde liege.

Prozessdauer

Durch die Bestellung eines weiteren Sachverständigen wird der Prozess, der im November 2018 begonnen hat, länger dauern als ursprünglich vorgesehen. Die nächste Verhandlung findet am 30. Januar statt, dann allerdings noch ohne den neuen Obergutachter Reinhard Dettmeyer. In Anwesenheit des Gießener Rechtsmediziners soll nach derzeitigem Stand am 12. Februar, 25. Februar und 7. März verhandelt werden.