Georgsmarienhütte. Der kfd Kloster Oesede feierte am Freitagabend Karneval. Dabei gab es viel zu lachen meist auf Kosten der Männer.

Über 250 Frauen waren der Einladung der kfd Kloster Oesede gefolgt, um nur unter Frauen nach Herzenslust und mit viel Spaß Karneval zu feiern. Der Saal Steinfeld im Herzen von Kloster Oesede war rappelvoll, obwohl der Schnee und das folgende Glatteis den Organisatorinnen im Vorfeld ein wenig Kopfzerbrechen bereitet hatten. Aber die närrischen Damen ließen sich den Spaß nicht nehmen. Nina Huning und Maria Pohlmeyer, die in der kfd Kloster Oesede die Verantwortung für die Organisation übernommen hatten, moderierten bestens gelaunt vor vollem Haus und mit viel Humor durch den Abend.

Highlights

Das Programm geizte dann auch nicht mit Highlights. Nach dem traditionellen Einzug des rein weiblichen Elferrats eröffneten die junge Gardemädchen den Abend mit ihrem temperamentvollen Gardetanz. Dahinter steckten viele Trainingsstunden, denn schließlich ist die Kombination aus Tanz und turnerischer Akrobatik nicht nur schön anzuschauen, sondern auch eine konditionelle Höchstleistung. Danach ging es aber weniger sportlich anspruchsvoll und dafür um so witziger zu. "Dat Julchen", alias Marion Vinke hatte in ihrer Büttenrede viel zu erzählen, vor allem bezüglich der Geschehnisse in der Nachbarschaft. Es folgten die Pink Ladies mit Mut zum eigenen Spiegelbild, die das Lied "Felicita" von Al Bano und Romina Power passend zum Thema in "Cellulite" umgetauft hatten. Ein donnernder Applaus und Gelächter aus voller Seele belohnte die Damen genauso herzlich wie die danach auftretenden "Wellendorferinnen", die gekonnt demonstrierten, wofür die berühmten Tuppertöpfe noch so zu gebrauchen seien.

Enthusiasmus

Nachdem die kfd Kloster Oesede im vergangenen Jahr eine Karnevalspause eingelegt hatte, wurde in diesem Jahr mit doppeltem Enthusiasmus gefeiert und alle hatten sich mit ihren Beiträgen besonders viel Mühe gegeben, damit die Närrinnen puren Spaß erlebten mit viel Lokalkolorit. Die "Pralinen vom Harderberg", Mitglieder der nicht mehr aktiven dortigen kfd, luden ein zum Kaffeeklatsch und hatten viel zu diskutieren in Sachen Georgsmarienhütte. Und die "Frauen unter sich" von der kfd Kloster Oesede hatten einiges zu berichten aus dem Pfarrgemeindeleben. Schließlich habe man dort jetzt eine reine Männerwirtschaft und die müsse erst noch den eigenen Weg finden. Ebenso witzig auch die Büttenrede von Sandra Dreier und die "Badeperlen", die mit ihren gewagten Kostümen endlich mal grundsätzlich dem unterschiedlichen Verhalten von Mann und Frau unter der Dusche auf den Grund gingen. Dabei kamen die Herren in Sachen Hygiene nicht unbedingt bestens weg, aber die waren ja auch nicht eingeladen. Nur einige vereinzelte Exemplare durften in der Technik mithelfen oder zur musikalischen Untermalung beitragen. Schunkeln und Lachen, das konnten die Frauen auch ganz ohne männliche Unterstützung.