Georgsmarienhütte. Bilder von Gipfeln im Morgenrot, von altehrwürdigen Inka-Stätten und einer Salzwüste, so hell und grell dass man vom schauen auf die große Leinwand geblendet wurde, weckten Fernweh bei den Besuchern. Fotojournalist Heiko Beyer entführte mit seiner Multivisions-Show „Die Anden“ am Donnerstag vom Georgsmarienhütter Rathaus nach Südamerika.

Wie eine „immer enger werdende Zwangsjacke“ habe er sein Leben nach dem Studium der Elektrotechnik in Erlangen empfunden und deswegen den Entschluss gefasst, endlich seinen Traum zu leben, nämlich als Fotojournalist durch die Welt zu reisen, erzählte Heiko Beyer zu Beginn des Abends. Seit mehr als 28 Jahren ist er nun mit unersättlicher Reiseleidenschaft unterwegs und entwickelte dabei eine große Begeisterung für Lateinamerika.

Zu einem speziellen Projekt brach er vor acht Jahren auf: Heiko Beyer durchquerte die komplette Andenkette von Nord nach Süd. Sieben Monate war er dafür in sieben verschiedenen Ländern Südamerikas unterwegs und legte 7000 Kilometer hinter sich. Er reiste als „Backpacker“, trampte und nutzte Busse um voran zu kommen, gesellte sich, wann immer möglich, unter die Einheimischen. „Nur so erlebt man echte Abenteuer, vielmehr als wenn man professionell mit großem Fotoequipment und Kamerateam unterwegs ist“, verriet er seinem Publikum. Um seine Multivisions-Show, Bildbände und DVDs zu realisieren hatte er nach dem Trip also mehr als genug Geschichten im Gepäck, es fehlte jedoch an hochwertigem Bildmaterial. So kehrte der Fotojournalist innerhalb der letzten sechs Jahre an die Etappen seiner Anden-Reise zurück – diese Male mit dem Fokus auf das Filmen und Fotografieren.

35.000 Fotos und 70 Stunden Videomaterial

Das Ergebnis: 35.000 Fotos und 70 Stunden Videomaterial. Beyer kann sein Publikum nun so nah wie mit einer bebilderten und musikuntermalten Reiseschilderung eben möglich, an die Welt der Anden heranbringen. Start der Reise war in Venezuela, wo er bei Fischern in Stelzenhäusern im Maracaibo-See übernachtete, während das Wetterphänomen der Catatumbo-Gewitter hunderte Blitze in das Wasser zucken ließ. Auf seiner Wanderung zum Pico Humboldt, dem zweithöchsten Berg Venezuelas überquerte er auf zirka 4000 Meter Höhe den letzten existierenden und schmelzenden Gletscher des Landes. „In zwei bis drei Jahren, so die Schätzung, wird Venezuela aufgrund des Klimawandels seinen letzten Gletscher verloren haben“, sagte Heiko Beyer, während Fotos von Eis, Schnee und seiner Expeditionsgruppe über die Leinwand flimmerten.

Auf den Höhepunkt Pico Humboldt folgen weitere: Im Kolumbien hat Heiko Beyer das Glück beim Fahren per Anhalter Oliviero vom indigenen Volk der Arhuacos kennen zu lernen. Dank ihm verbringt er mehrere Tage abgeschieden in der Sierra Nevada de Santa Marta. Bei Olivieros Familie sammelt er einmalige Eindrücke des unserem so entgegengesetzten und naturverbundenen Lebens dieser Menschen. Entlang der Straße der Vulkane geht es in Ecuador, wo ihn Ronaldo tief in den Nebel-Regenwald zum Lava-spuckenden „El Reventador“ – „Der Platzende“ führt und Heiko Beyer auf einer Feier bei seiner Gastfamilie das erste Mal Meerschweinchenfleisch isst.

Reiselust geweckt

Peru, Bolivien, Argentinien und schließlich Chile – die Landschaften variieren von satt grünen und feucht tropfenden Tropengebieten, über felsig, sandige Wüsten bis hin zu kargen Hochebenen über denen schneebedeckten Gipfelspitzen thronen. Heiko Beyer durchreiste neben grandiosen Naturgebieten, Kultstätten wie die verlorene Inka-Stadt Machu Picchu, urtümliche Dörfer aber auch pulsierende Metropolen. Er traf unterwegs Schamenen, Cholita-Wrestlerinnen und Gauchos, entdeckte Flamingos und Vikunjas, bevor die Reise am antarktischen Kap Hoorn, dem südlichsten Punkt Südamerikas endet.

Die Köpfe zum bersten voll mit mehr oder weniger konkreten Reiseplänen verließen die Besucher am Donnerstag nach rund zwei Stunden Show den Saal. Unter ihnen auch Heike Hölschen aus Osnabrück und Simone Kirchner aus Georgsmarienhütte. Hölschen bereiste 2013/2014 über ein Jahr lang die ganze Welt und hielt in Osnabrück auch einen Vortrag darüber. Die Anden-Bilder weckten Erinnerungen in ihr. „Wir beide wollen nächstes Jahr gemeinsam auf Tour gehen“, so die beiden reiselustigen Frauen.

Die Multivisions-Show von Heiko Beyer gehört zur Reihe „weltwärts“, organisiert vom Kulturbüro der Stadt Georgsmarienhütte und dem Forum Artium. Als nächstes steht der Vortrag „An den Rändern der Welt - Ein bewegendes Portrait einer verschwindenden Welt“ von Fotograf und Umweltaktivist Markus Mauthe auf dem Programm, 20. März, 19:30 Uhr, Rathaus Georgsmarienhütte.