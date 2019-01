Georgsmarienhütte. Im Mittelpunkt der jüngsten Lesung in der Buchhandlung Sedlmair stand das Buch „Spurensuche“ der Osnabrücker Autorin Irene Loose.

Dabei handelt es sich weder um einen Krimi noch um einen (historischen) Roman, sondern um ein Selbsthilfebuch für Menschen, die sich eine Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit wünschen. „Heute sprechen wir eher ein gesundheitsorientiertes Publikum an“, sagte Geschäftsführer Sandro Gehlhaar, „und zeigen damit auch die Bandbreite unseres Angebots“.

Versprechen

Mitarbeiterin Gisela Hune begrüßte rund 30 Zuhörer sowie die beiden Referentinnen: Vera Loose, Schwester der verstorbenen Buchautorin, und Lebensberaterin Christa Pohl, eine langjährige Kollegin und Wegbegleiterin von Irene Loose. „Wir erfüllen heute ein Versprechen, das wir Irene vor ihrem Tod gegeben haben“, berichtete Vera Loose. Ihre Schwester hatte in Osnabrück die Praxis für Gesundheitsberatung „Klang-Arche“ geführt. Noch vor ihrem Tod 2014 brachte sie ihre Theorie der zwölf menschlichen Archetypen oder „inneren Figuren“ in Analogie zu den zwölf Tierkreiszeichen in einem Manuskript zu Papier, konnte aber die Veröffentlichung nicht mehr erleben. Ihre Schwester, weder mit der Materie noch mit dem Verlagswesen sonderlich vertraut, nahm den mühsamen Weg auf sich und schaffte es 2018, das 120-Seiten-Buch, ansprechend illustriert mit eigenen Fotos, in der Edition Wüstenwind herauszugeben.

Irene Loose ging davon aus, dass Menschen infolge falscher Konditionierung oder durch gesellschaftliche Zwänge von ihrem eigentlichen Lebensweg abweichen. „Dass etwas schief läuft im Leben“ würde dann durch aufgestaute Emotionen oder gar Krankheitssymptome angezeigt. In solcher Situation könne „ein Date“ mit seinen Persönlichkeitsanteilen, den Archetypen, hilfreich sein. Dazu müsse man sie aber kennen. Diese Aufgabe hat die Autorin für den Leser übernommen. Auf unterhaltsame, leicht verständliche Weise ordnete sie jedem Tierkreiszeichen unterschiedliche Eigenschaften und Charaktere zu. Jeder Mensch, so Irene Loose, vereine Anteile aller zwölf Sternzeichen in unterschiedlich starker Ausprägung in sich. Seine Aufgabe sei es, das eigene Potenzial zur Entfaltung zu bringen, sein Bewusstsein zu erweitern.

Lebenskraft

Dem Tierkreiszeichen Widder – dies als Beispiel – entspreche eine kriegerische Persönlichkeit, die von ihrem Willen geleitet wird. „Das Wollen ist die Voraussetzung für den Sieg.“ Ein abgeschwächtes „ich möchte“ oder schlimmstenfalls ein gebrochener Wille würden die Lebenskraft hingegen immens schwächen. Manchmal verlerne ein Mensch sogar, seine Wut zu fühlen; dann wisse er gar nicht mehr, was er wolle. Hier gelte es, bewusst die eigenen Kräfte zu wecken: „Wenn Sie wüssten, welche Kräfte in Ihnen schlummern!“ verheißt Irene Loose Möglichkeiten der Veränderung. In ähnlicher Weise ordnet sie auch den anderen Tierkreiszeichen Urprinzipien und Dynamiken zu, zum Beispiel sei der Stier „die Geliebte, die Genießerin des Schönen und Wertvollen“, während Zwillinge eher Vermittler seien und durch Kommunikation und Ratio wirken.

„Archetypen sind Ordnungshilfen, die aufzeigen können, was uns in unserer Entwicklung unterstützt oder behindert“, fasste Pohl zusammen.