Hagen Im Zuge der Kirmesbilanz hat es einige Kritik am neuen Eventzelt an der Alten Straße gegeben, da das ursprüngliche Konzept nur zum Teil umgesetzt worden ist. Für die nächste Volksfest-Auflage, die diesmal Ende September stattfindet, gibt es jetzt eine Kompromisslösung, die auch die Gastro-Standorte während der drei Volksfest-Tage zum Teil neu regelt.

Im Familienausschuss ist die „Vergabe der Gaststättenkonzessionen zur Kirmes 2019“ diese Woche abschließend beraten worden. Die AG Märkte hat hierzu in der vergangenen Woche eine Vorlage erarbeitet, die Grundlage der Diskussion gewesen ist und das Gastro-Angebot während der sogenannten dreitägigen „fünften Jahreszeit“ in den Blick nimmt.

Neue Regelungen

„Wir haben hier ein Luxusproblem, denn die Kirmes funktioniert und viele Leute kommen hier nach Hagen, nehmen zum Teil sogar Urlaub“, hat CDU-Ratsmitglied Laura Franke zu Beginn noch einmal deutlich gemacht. Hinsichtlich des Eventzelts, bei dessen Premiere im vergangenen Oktober es vor allem Kritik wegen der Lautstärke und nicht erfüllter Konzeptpunkte wie Aufenthaltsqualität für Ältere oder einer Live-Band am Samstagabend gegeben hat, sei vom Ausschuss im Vorfeld einiges „anders verstanden“ worden, als es dann umgesetzt worden ist.

Deshalb hat es noch einmal eine Überarbeitung der Punkte gegeben, die jetzt konkreter festgelegt worden sind. Die Verwaltung hat dazu zur Sitzung eine Seite mit den vorgesehenen Neuregelungen vorgelegt, die allen Beteiligten Planungssicherheit für die kommenden Jahre geben.

Das Gastro-Konzept: Vier nicht im Zentrum ansässige Gaststättenbetreiber haben bei einer Abfrage der Gemeinde Interesse an einem Standort auf der Kirmes bekundet – der „Platzhirsch“, das Restaurant „Zum Forellental“, die Gaststätte „Wiesental“ und das „Heuerstübchen“. Das „Platzhirsch“-Team wird das Festzelt an der Hüttenstraße/Ecke Mühlenstraße übernehmen. Das „Heuerstübchen“ sorgt für das Angebot im Zelt Alte Straße/Höhe Sport Kortlücke, das künftig etwas mehr im Geschehen“ platziert wird. Der Pavillon an der Dorfstraße (Nähe WC-Anlage) wird unter „Forellental“-Regie betrieben, und für den zusätzliche Standort Gibbenhoff ist die Gaststätte Wiesental zuständig. Durch letzterem Punkt soll gleichzeitig auch eine Entzerrung im Bereich Autoscooter/Raupe erreicht werden. Außerdem ist angedacht, eventuell die Fläche an der WC-Anlage Dorfstraße durch einen Cocktailstand aufzuwerten. Ein Comeback wird bei der Kirmes 2019 zudem der Münsterland-Treff feiern. Neuer Platz, statt des bis 2017 traditionellen Standorts auf dem ehemaligen Edeka-Parkplatz (Alte Straße), wird hier künftig der Bereich zwischen Brinkhege und dem Restaurant Fachwerk sein.

Alle Betreiber sind mit den Regelungen einverstanden, sodass künftig ein Rotationsverfahren entfällt.

Die Eventzelt-Änderungen: Hier ist der „Kortkampgruppe“ vereinbart worden, dass als spezielles Angebot für ältere Kirmesbesucher auf dem zuletzt an das Zelt angrenzenden Terrassenbereich eine „alpenländische Almhütte mit zusätzlichen Sitzmöglichkeiten“ vorgesehen wird. Außerdem soll das Beschallungskonzept noch einmal überarbeitet und die Lautstärke vor allem auf die Zeltmitte ausgerichtet werden. Als Programmpunkte sind eine Live-Band am Samstagabend, ein besonderes Kinderprogramm am Sonntagnachmittag mit Walking-Acts sowie Blasmusik am Abend des zweiten Kirmestages vorgesehen. Zudem ist vom Betreiber zugesagt worden, die Toiletten-Situation zu verbessern und sechs weitere Damen-WCs vorzusehen.

Einstimmiger Beschluss

Stimmen zu den Neuerungen: Für die CDU-Mehrheitsfraktion hob Laura Franke die „Planungssicherheit“ hervor, die jetzt für die Wirte im Hinblick auf die Kirmes gegeben ist. Zum Eventzelt erklärte sie: „Hier sind jetzt noch einmal konkrete Festlegungen erfolgt.“ Für SPD-Ratsfrau Sarah Diekmann ist ein Kompromiss gefunden worden, mit „dem alle leben können“. Das bestätigte auch FDP-Ratsmitglied Lutz Haunhorst: „Es gibt nur positive Rückmeldungen. Alle sind einverstanden.“ So hat der Familienausschuss am Ende auch einen einstimmigen Beschluss zum Schankbetrieb auf der Hagener Kirmes gefasst.