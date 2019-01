Pfarrkirche Niederschwedeldorf mit Pfarrhaus und Kriegerdenkmal. Foto: Norbert Buhl

Georgsmarienhütte. Zu einem Bilder-Spaziergang durch das polnische Dorf Szalejów Dolny, dem einstigen Niederschwedeldorf in der Grafschaft Glatz, lädt der Heimatverein Kloster Oesede am Montag, 4. Februar, im Anschluss an das um 9 Uhr beginnende „Frühstück für Aufgeweckte“ in der Klosterpforte ein.