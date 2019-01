Georgsmarienhütte. Das Amtsgericht verurteilte einen jungen Mann aus Georgsmarienhütte, der einen Polizisten tätlich angegriffen hatte, zu einer Geldstrafe von insgesamt 300 Euro.

Die Mutter des Angeklagten hatte Anfang vergangenen November die Polizei gerufen, da der Sohn ihr gegenüber aggressiv aufgetreten war. „Ich war ziemlich laut und aggressiv. Meine Mutter hatte Angst, dass ich mir selber etwas antue“, erklärte der geständige 21-Jährige. Auch habe er mit einem Stock auf seine Mutter losgehen wollen. Er leide an einer Psychose, Depressionen und einer Zwangsstörung. An dem fraglichen Tag habe er Wahnvorstellungen und starke Suizidgedanken gehabt und außerdem unter dem Einfluss starker Medikamente gestanden, so der 21-Jährige.

Platzverweis

Das Erscheinen der Polizei in der Wohnung trug nicht dazu bei, den Angeklagten zu beruhigen. Den Platzverweis, den die Beamten aussprachen, um die Situation zu entschärfen, wollte er nicht akzeptieren. Bei dem Versuch, wieder zurück in die Wohnung zu gelangen, schlug der 21-Jährige schließlich einen der Polizisten mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Schlag sei nicht vorsätzlich gewesen, sondern reflexartig erfolgt, erklärte der junge Mann vor Gericht. „Ich war selber erschrocken, was ich da gemacht habe. Mir war in dem Moment nicht bewusst, was für Konsequenzen das haben kann.“

Rettungswagen

Die Polizei nahm den Angeklagten mit auf die Wache, ließ ihn aber wenig später wieder gehen. Trotz des ausgesprochenen Platzverweises sei er dummerweise wieder nach Hause gegangen, berichtete der 21-Jährige. Daraufhin musste die Polizei erneut in Aktion treten – dieses Mal brachte sie den jungen Mann in einer Notunterkunft unter. Dort sei es ihm aber psychisch derart schlecht gegangen, dass er schließlich mit einem Rettungswagen ins Ameos-Krankenhaus gebracht worden sei, so der Angeklagte. Dort sei er dann für drei bis vier Wochen geblieben.

60 Tagessätze

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Mann des tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten und der Körperverletzung schuldig gemacht hatte. Da er zum Tatzeitpunkt auch eine Medikamentenumstellung verordnet bekommen hatte und unter einer hohen Dosis starker Medikamente stand, ging das Gericht von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Auch hielt man ihm zugute, dass er sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befunden hatte. Den Platzverweis habe der Mann aber sehr wohl erkannt, zeigte sich der Richter überzeugt. „Sie wollten sich dem einfach widersetzen.“ Eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu jeweils 5 Euro hielt das Gericht für tat- und schuldangemessen. Alternativ bekam der 21-Jährige die Möglichkeit, die Geldstrafe auch abzuarbeiten.