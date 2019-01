Georgsmarienhütte. Wegen Betruges hat das Amtsgericht einen Mann aus Georgsmarienhütte zu einer Geldstrafe von 250 Euro verurteilt. Der Hartz IV-Empfänger hatte dem Arbeitsamt eine Beschäftigung verschwiegen und zu Unrecht Leistungen bezogen.

Laut Anklage hatte der 30-Jährige zwischen August und September 2017 so genannte Hartz IV – Leistungen bezogen, obwohl er zu dieser Zeit einer sozialversicherungspflichtigen Arbeitstätigkeit nachgegangen war. Die damit veränderten Einkommensverhältnisse hatte er der Agentur für Arbeit nicht mitgeteilt und damit etwas über 1500 Euro an Sozialleistungen zu Unrecht bezogen.

Vor zeigte sich der Mann komplett geständig. Ursprünglich war auch die mit dem Angeklagten in einer so genannten Bedarfsgemeinschaft lebende Lebensgefährtin des Mannes mitangeklagt gewesen – hatte sie doch die entsprechenden Anträge auf Sozialleistungen bei der Agentur für Arbeit eingereicht. Da die Frau aber erst seit drei Jahren in Deutschland lebt und nicht über entsprechende Sprachkenntnisse zum Verständnis der Dokumente verfügt, stellte das Gericht das Verfahren gegen sie wegen Geringfügigkeit ein.

Alles zurückzahlen

Auf Nachfrage des Richters, bestätigte der Mann, er habe gewusst, dass er sein Arbeitseinkommen hätte angeben müssen. Eine rechte Antwort auf die Frage, warum er das denn nicht getan habe, wusste er nicht. „Jetzt müssen wir alles zurückzahlen“, meinte der 30-Jährige, der immer noch Sozialleistungen bezieht. Die zuviel gezahlten Leistungen würden derzeit mit den neuen Zahlungen verrechnet, es seien noch etwa 400 Euro offen.

Entsprechend dem Antrag der Staatsanwältin verurteilte das Gericht den Mann wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro. Den Akten nach habe der Mann dem Arbeitsamt gegenüber sogar zunächst bestritten, dass er gearbeitet habe. „Sie wussten ganz genau, dass ein Arbeitseinkommen zumindest Einfluss auf die Höhe der Leistungen hat“, betonte der Richter.

Auch sei es dem 30-Jährigen bekannt gewesen, dass er die Arbeit hätte angeben müssen. Da er aber bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten sei und den Schaden bereits in erheblichem Umfang wieder gut gemacht habe, könne man es in seinem Falle „noch bei einer moderaten Geldstrafe belassen.“ Da Staatsanwaltschaft und Angeklagter das Urteil so akzeptierten, wurde es sofort rechtskräftig.