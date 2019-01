Georgsmarienhütte. Zwei Alt-Georgsmarienhütter blättern in alten Chroniken und Fotoalben: Karl-Heinz Buttke und Winfried Schulz sind fast von Anfang an beim Rot Weiß Club Georgsmarienhütte mit dabei. Die Initialzündung dazu kam vor 60 Jahren von Else Jürgens und Christa Rothe.

An einem trüben Nachmittag bei Schulz im Wohnzimmer: Jeder eine Tasse Kaffee vor sich sitzen Karl-Heinz Buttke und Winfried Schulz zusammen. Einer hat alte Chroniken herausgekramt, der andere ein Fotoalbum mitgebracht. „Die Frauen haben angefangen, daraus entwickelte sich alles. Die Männer kamen dazu“, erinnert sich Schulz, und Buttke ergänzt schmunzelnd: „Unsere ersten Tanzmädchen waren über 50 Jahre alt.“ Sie blättern in der alten Vereinschronik zum 25-jährigen Bestehen und zeigen auf einen Text von Christa Rothe, die mit ihrem Mann Heinz Rothe das Vereinslokal Altes Gasthaus Rothe führte. Darin steht Else Jürgens habe, beim Hören von Karnevalsmusik gesagt: „Christa, ich habe noch zwei Kostüme zuhause. Wie wäre es, wenn wir uns die mal anziehen und dann hier in den Laden marschieren? Mal sehen, ob uns jemand erkennt?“ Gesagt, getan. Die Kneipe wurde zum Karnevalszentrum.



Immer vorne mit dabei

1960 wurde Buttke Mitglied: „Wir waren Stammgäste im Lokal und dachten, da können wir uns wohl anschließen.“ Schulz folgte ein Jahr später. Damals galt für den Elferrat: „Die haben eine Mütze auf, und ab und zu haben sich welche verkleidet“, erinnerte sich Buttke, der zweimal Prinz war, im Männerballett mittanzte, als Büttenredner glänzte und lange Kassierer des Vereins war: „Er war unser bester Kassierer, wir mussten um jede Mark kämpfen“, berichtet Schulz, der über 30 Jahre Präsident des Rot Weiß Clubs und natürlich auch mehrfach Prinz war. „Und er war auch bei den Bänkelsängern mit dabei“, betont Buttke. Die Männer geraten ins Schwärmen: Sie erinnern sich an Kostümfeste und Heringsessen, die ersten Georgsmarienhütter Stadtumzüge, die Wagen des Clubs und das Jahr in dem die Rothes krank im Bett über ihrer Kneipe lagen. „Wir haben weiter gefeiert, und die Kasse später nach oben gebracht“, so Buttke.

Eisregen und andere Herausforderungen

Dann sind die beiden Männer unsicher: „Wann war noch mal der Eisregen?“ Schulz erklärt: „Das war der traurigste Umzug, den wir hatten – ohne Musik.“ Für die Instrumente war es zu kalt und nass. Den Frauen seien die Haare fest gefroren, und ein Karnevalist habe versucht, sich mit einem Sonnenschirm vor dem Eisregen zu schützen. Auch Buttke litt unter dem Wetter, er sei der einzige Prinz gewesen, der jemals zu Fuß gegangen sei: „Wir hatten zwar einen neuen Wagen, aber es war so stürmisch, da habe ich gesagt: Da geh ich nicht drauf.“ Dabei sei der Wagen so toll gewesen. Heinz Rothe sei stets für die Gestaltung der Wagen und Bühnenbilder zuständig gewesen. „Er war sehr geschickt und hatte immer Ideen“, erinnert sich Schulz, und Buttke schwärmt: „Er war echt ein Dekorateur.“ Und Schulz fragt: „Weißt du noch, wie wir das riesige Bett für den Elferrat hatten?“

Großartige Aktionen und sich ändernder Zeitgeist

Im Gespräch mit den altgedienten Karnevalisten wird schnell klar: Feiern konnten die Alt-Georgsmarienhütter, auch wenn Schulz in der Chronik zum 25-jährigen Bestehen schrieb: „Zum Einklang jeder neuen Session sage ich immer wieder: Lasst es uns in Sachen Karneval versuchen.“ Im Kalender standen damals unverrückbar die Proklamation, die Galasitzung, der Prinzenkaffee, der Seniorenkarneval, der Umzug, das Kostümfest und das Heringsessen. Doch im Laufe der Zeit ließ das Interesse nach: Die große Aula wurde zu groß, das Publikum anspruchsvoller: „Früher kam alles aus den eigenen Reihen – Büttenreden, Tanz und Gesang. Heute wollen die Leute Profis sehen“, resümiert Schulz. Wie viele andere Vereine plagen die Karnevalisten Nachwuchssorgen, Veranstaltungen wie der Seniorenkarneval wurden eingestellt.

Soziales Engagement der Karnevalisten

Und noch ein anderes, besonderes Engagement mussten die Karnevalisten aufgeben: Die Aktion Waisenkinder. Theo Neesen hatte auf der Herrensitzung 1967 festgestellt: „Während wir feiern gibt es viele Kinder, die nicht so viel Glück haben.“ Warum also nicht helfen. Spontan richtete der Rot Weiß Club einen Sparclub ein und organisierte später zudem verschiedene Aktionen und Veranstaltungen wie den Bierwagen auf der Oeseder Kirmes. Vom Erlös wurden Waisenkinder zu Nikolausfeiern eingeladen und Wünsche erfüllt, aber auch Ausflüge mit den Kindern organisiert. Das ist inzwischen Geschichte.

60 Jahre Rot Weiß Club wird gefeiert

Doch den Rot Weiß Club gibt es noch immer, inzwischen sind Kinder und Enkel von Buttke und Schulz im Verein aktiv. Und jetzt am Samstag, 26. Januar, bei der Galasitzung um 19.30 Uhr im Kolpinghaus Alt-Hütte feiern sie das 60-jährige Bestehen des Karnevalsclubs. Allen voran das amtierende Prinzenpaar Prinz Hans-Joachim I. Dierker mit seiner Prinzessin Janina I. Dierker – das erste Vater-Tochter-Gespann in der Prinzengeschichte des RWC – deren Motto lautet: "Einfach Spaß haben." Alle sind eingeladen.