Georgsmarienhütte Überraschung im Stadtplanungsaussschuss: Mit der Aufnahme der Hüttenstadt in das Niedersächsische Dorfentwicklungsprogramm, das die Förderung von Projekten in ganz GMHütte mit Ausnahme Oesedes ermöglicht, ergibt sich eventuell auch die Chance, endlich eine größere Veranstaltungshalle zu realisieren.

Das hat sich wohl keins der Mitglieder des GMHütter Stadtplanungsausschusses im Vorfeld der Sitzung vorstellen können: Die Fördermöglichkeiten des Zile-Programms (Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung) geben nicht nur Zuschüsse für typische Dorfregion-Projekte wie Verbesserung des Ortsbildes und Beseitigung von Leerständen oder Ansätze für ein besseres Nahversorgungsangebot und zeitgemäße Busverbindungen. Es sind auch Vorhaben zur Stärkung des Gemeinschaftslebens möglich, wie Uwe-Heinz Bending, Teildezernatsleiter beim Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems in Osnabrück, in der Sitzung ausführte.

Lorenz bringt Stadthalle ins Spiel

Neben GMHütte hat Hagen als zweite Kommune der Region kurz vor Weihnachten beim 5. Niedersächsischen Tag der Landesentwicklung von Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) die positive Nachricht bekommen, diesmal beim Programm berücksichtigt worden zu sein. Bending als Vertreter des früheren Amtes für Agrarstruktur in Osnabrück stellte nun die wichtigsten Dorfentwicklungskriterien vor. Das sind:

Was kann gefördert werden? Straßen, Wege, Plätze oder zum Beispiel Umnutzungsmaßnahmen für leer stehende landwirtschaftliche Immobilien – das Spektrum der Maßnahmen sei groß und „eine ganze Menge“ möglich. Acht Jahre dauert danach der Förderzeitraum, in dem für Vorhaben in allen GMHütter Stadtbereichen außer Oesede, da hier die Einwohnerzahl über der 10000er Marke liegt, besondere finanzielle Umsetzungsbedingungen gegeben sind.

Gibt es eine Höchstgrenze pro Kommune? Dies ist grundsätzlich nicht der Fall. Allerdings werde die Gesamt-Fördersumme für die Region jedes Jahr vom Land neu festgelegt, sodass die Höhe der jeweils per anno zur Verfügung stehenden Beträge sehr unterschiedlich sein könne. Bei den Einzelmaßnahmen, die aufgrund der Steuerkraft der Kommunen eingestuft werden, ist eine Förderung von 43 Prozent möglich – plus einem zehnprozentigen Zuschlag als Zile-Bonus (Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung), da GMHütte hier seit 2015 mit den Kommunen Belm, Bissendorf, Hagen, Hasbergen und Wallenhorst zur sogenannten Hufeisen-Region „Verflechtungsraum Osnabrück“ gehört. Außerdem bestehen auch Fördermöglichkeiten für Projekte privater Investoren, die mit 20 bis 30 Prozent bezuschusst werden können.

Welche Vorgaben gibt es? Es muss zunächst unter breiter Beteiligung von Bürgern, Verbänden und Vereinen ein Dorferneuerungsplan für die infrage kommenden Bereiche entwickelt werden, der am Ende vom Rat zustimmend zur Kenntnis genommen wird. Bendig: „Mit der Begleitung des Prozesses können sie ein Büro beauftragen. Die Kosten werden mit 75 Prozent und maximal 50000 Euro bezuschusst.“

Chancen für eine Multifunktionshalle: Als es um die Verbesserung des dörflichen Umfelds ging, kamen auch Dorfgemeinschaftszentren in den Blick. „Gibt es für solche multifunktionalen Veranstaltungssäle einen Höchstbetrag oder wäre hier auch die Förderung einer Stadthalle möglich?“, fragte Grünen-Vertreter Robert Lorenz hier nach und gab der Diskussion damit plötzlich eine ganz neue Richtung.

Klare Antwort von Förder-Fachmann Bending: „Grundsätzlich ja, aber eine mögliche Förderung beträgt höchstens 500000 Euro.“ Weiter sei zu berücksichtigen, dass die EU-Schallgrenze für die Gesamt-Kostenvolumen solcher Projekte sich bei zwei Millionen Euro bewege. Bending: „Was drüber liegt, wird von der EU nicht mehr als Vorhaben ländlicher Entwicklung angesehen.“

GMHüttes Bürgermeister Ansgar Pohlmann: „Das ist eine tolle Perspektive, dass wir eine Chance für solche Einzelförderungen haben.“ Er erinnerte aber auch daran, dass GMHütte in der jüngeren Vergangenheit hier mit Zuschussanträgen schon „das ein oder andere Mal Schiffbruch“ erlitten habe.

2021 erste Projekte

Grundsätzlich müsse dann aber über eine Veranstaltungshalle mit einer größeren Kapazität von mehr als 1000 Besuchern und Investitionen von insgesamt mehr weit mehr als einer Million Euro nachgedacht werden, da die Alten Wanne oder der Saal Steinfeld in Kloster Oesede Größenordnungen zwischen 300 und 500 Veranstaltungsteilnehmern abdecken können.

Das Thema dürfte jetzt im Rahmen der Aufstellung eines Dorfentwicklungsplans diskutiert werden. Vor Anfang 2021 wird sich aber nicht herausstellen, ob es tatsächlich eine Förderchance gibt. Denn die entsprechenden Anträge müssen jeweils bis zum 15. September für das Folgejahr gestellt werden, und zunächst ist erst einmal die Erstellung eines Dorfentwicklungsplans unter breiter Bürgerbeteiligung notwendig. Hier wird mit einem Zeitrahmen von rund einem Jahr gerechnet. Erste Anträge sind somit erst zu Mitte September 2020 möglich, die Umsetzung könnte dann frühestens 2021 erfolgen.