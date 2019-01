Georgsmarienhütte. Wenn das Nordwestdeutsche Kammerensemble zum Neujahrskonzert lädt, lassen sich die Musikliebhaber aus Georgsmarienhütte nicht lange bitten. So kamen rund 100 Besucher am Sonntag ins Rathaus in Oesede und erlebten ein virtuos aufspielendes Quartett, das seinem Publikum Ernstes und Flottes vom Feinsten servierte.

Das gemischte Programm von Klassik bis Unterhaltungsmusik erfreute sich größter Beliebtheit, und Violinist Hansdieter Meier führte genauso sympathisch wie witzig mit kleinen Erläuterungen und Anekdoten durch den Abend. Mit den Märschen Nummer eins und vier der insgesamt fünfteiligen Pomp and Circumstance Marches von Edward Elgar starteten die Musiker schwungvoll in den Abend.



Mit der Sarabande des italienischen Komponisten Giuseppe Tartini kam anschließend ein eher selten gehörter Titel zu Gehör, den das Ensemble wunderbar schwelgerisch intonierte. Mit dem Presto aus der Sonate in G-Dur von Johann Sebastian Bach bewiesen die vier Musiker danach, dass sie auch diesem kunstvoll verschachtelten und äußerst anspruchsvollen Lied gewachsen sind. Mit der Berceuse des finnischen Komponisten Armas Järnefelt folgte ein schlichtes Wiegenlied, das träumerisch-ruhig vorgetragen wurde. „Wir haben Verständnis, wenn jemand bei dem Lied entschlummern sollte“, scherzte Meier noch zuvor.

Renommierte Vollblutmusiker

Bei jedem Lied wurde deutlich, dass das Nordwestdeutsche Kammerensemble aus renommierten Vollblutmusikern besteht. So niveauvoll, temperamentvoll, spritzig und hörbar vielseitig präsentierten sich die vier Musiker, von denen zwei, nämlich Hansdieter Meier (Violine) und Gunilt Gehl (Viola), seit der Gründung im Jahr 1983 dem Ensemble angehören. Zahlreiche Auftritte hat das Quartett bereits absolviert. So stehen Konzerte auf Kreuzfahrtschiffen genauso auf der künstlerischen Vita wie Stationen in Toronto, Miami oder Dublin.

Chaplin, Blues und „Der Pate“

Im weiteren Verlauf waren in GMHütte die Russische Fantasie von Leo Portnoff und der langsame Walzer „Ich bin in einen Mund verliebt“ aus der Operette „Die tanzende Helena“ von Willy Richartz zu hören. Den zweiten Teil des Konzerts eröffneten die Musiker mit einem Lied von Charlie Chaplin, auf das mit „Hot on the Lion“ ein eher Blues geschwängerter Titel folgte, bevor die weltbekannte Nummer „Speak softly Love“ aus dem Erfolgsfilm „Der Pate“ ertönte.

Publikum forderte mehrere Zugaben

Im Ungarischen Foxtrott „Spiel, Zigeuner“ von Gerhard Winkler überzeugte ganz besonders Felix Meier in den Cello-Passagen, während Andreas Groll am Klavier aufhorchen ließ. Für die exzellenten Streicherklänge, zum Beispiel beim „Song from a secret Garden“ von Rolf Lovland, sorgten Hansdieter Meier auf der Violine und Gunilt Gehl auf der Viola. Erst nach mehreren Zugaben wie dem Walzer von Dimitri Schostakowitsch ließ das begeisterte Publikum das Quartett letztendlich nach knapp zwei Stunden ziehen.